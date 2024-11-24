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國外學歷牙醫實習爭議，本土牙醫團體及牙醫系師生今（24）日上街抗議，疾呼《醫師法》修法將實習名額下修，對此民進黨立委王世堅出席力挺，致詞時提及台灣與波蘭的牙醫醫病比，稱台灣不僅符合國際標準還在前段班，反觀波蘭則是嚴重不足，若是如此波波們取之波蘭用之波蘭，那留在波蘭就好了，這麼簡單的道理，難道是把不要的送給台灣嗎？另透露自己曾向總統賴清德提及此事，出身醫界的賴清德完全同意也非常支持，允諾需要時間來解決。王世堅致詞時表示，波波牙醫是一件值得憤怒的事情，台灣價值最重要就是公平，就是不管上一代如何榮華富貴、為社會貢獻，那所有名號、權位與利益就到這一代，下一代就要公平競爭，每個世代年輕人有公平的教育權跟工作權。王世堅說，本國牙醫不夠，而台灣有那麼多好的醫學院、醫學系來增加名額才對，透過共同嚴格的訓練這樣才公平，怎麼是讓這群人另闢捷徑，而波波們說國內牙醫人數不足，但全國約有1萬6500位牙醫，已經符合國際標準並在前段班，反觀波蘭只有1萬8000位牙醫，而人口達3600萬人，則是嚴重不足，若是如此波波們取之波蘭用之波蘭，那留在波蘭就好了，這麼簡單的道理，難道是把不要的送給台灣嗎？王世堅表示，國內醫學教育倫理到醫師技術嚴謹，醫療透過嚴格訓練實習與公平的考試，才得以拿到牙醫師執照，而現在波波們竟是要到偏鄉醫療洗白，但國民當是一樣的，偏鄉就應該給偏門牙醫治療嗎？王世堅強調，自己提出修法是每年參加國家考試的名額不得超過本國牙醫實習生十分之一，每年約350應考，因此不得超過35人。並提及行政院長很同意自己的看法，此外自己也曾在中常會與總統賴清德反應此事，出身醫界的賴清德完全同意也非常支持，允諾需要時間來解決。