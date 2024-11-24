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▲台中市霧峰區農會舉辦的「強化農漁會物流體系暨農創家X合樸小雪市集媒合會」，今日登場。（圖／霧峰農會提供）

台中市霧峰區農會24日舉辦「強化農漁會物流體系暨農創家X合樸小雪市集媒合會」，集結有24家本地農場及農會，展示蔬果、特色米酒與蜂蜜等一系列產品，並結合農創電商平台OK便利超商，打造從產地到住家一條龍服務。此外，還安排有親子手作、街頭藝人表演等，吸許多民眾參觀採購。霧峰區農會總幹事黃景建表示，藉由此次活動不僅促進了農產品的銷售與流通，為農村經濟帶來實質助益，更助推了農產加工產品，將其轉化為蘊含豐富文化意涵的商品，深化消費者對台灣農業的認識與支持。此外，通過電商平台與物流網絡整合，消費者透過線上平台訂購產品，就可在住家近鄰的便利超商取貨，有效推動農業的現代化與升級。近年來由台灣農創公司所經營的農創電商與台中市政府有密切合作，除了透過電商推展蔬菜箱創造日銷3000組的佳績，也將台中柑橘、水梨、水蜜桃等水果推向全台。值得一提的是，由台灣農創公司孕育的「霧農大叔」IP角色，藉由霧農大叔的視角帶民眾認識台灣農業，其中介紹生態黑翅鳶的影片，短短幾日就衝破百萬的瀏覽量，未來將持續由此IP角色推播台灣農業的美好。農業部也表達了對推動農創電商平台普及的重視，期望透過現代物流網絡擴大台灣優質農產的消費市場。隨著電商與物流系統的持續完善，期待農產品能更便捷地送達消費者手中，從而推動台灣農業全面升級轉型。透過這次市集媒合會，霧峰區農會不僅為農民與消費者提供了一個直接的銷售平台，也為台灣農業未來的發展展現了廣闊的前景。今日出席的有合樸農學市集召集人陳孟凱，農業部農糧署副組長徐惠瑩、農村發展及水土保持署臺中分署署長陳榮俊、中市農業局副局長蔡勇勝及中部多名農會總幹事等。