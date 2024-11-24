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▲高有翔為了MV，特別跑到日本取景。（圖／滾石唱片提供）

▲團員吳昱廷（右）同為高有翔MV劇組「4人小隊」的一員，這次擔任伴遊、給予團隊心靈上支持的角色。（圖／滾石唱片提供）

人氣全創作男團U:NUS自2023年元旦出道至今，創作能量爆棚，團員高有翔近來也以「Sean Ko 高翔」名義發表首支個人創作單曲〈你聽〉，MV為了取景特地飛往日本，不過要精簡規模，整個工作團隊包含他自己，竟只有4人，讓他笑喊：「超克難！是很難忘的回憶。」而他們這次去拍攝4天3夜，為了跑遍東京，光是過路費就高達6000多元台幣。高有翔的〈你聽〉靈感來自於在分手失戀後，獨自重遊舊地所感受的孤寂與掛念，以寫給失明情人的形式，隱喻了記憶中不可見的傷痕，以及彼此之間再難觸及的距離。高有翔認為，每個時期總會有一首陪伴自己的悲傷情歌，加上兒時在觀賞影視作品時，對於視障的世界感到好奇，表示：「不知道他們是不是對聲音特別敏感？也一直很敬佩視障者及傾盡心力負責照顧他們的人。」這次〈你聽〉由高有翔與影像創作夥伴黃品柏共同導演，以輕裝前往秋日的日本街頭，並運用DV質感的畫面切換，將現實與回憶交錯的體感詮釋得更加真實和溫暖。MV描述一對已分開的情侶在日本各自舊地重遊，最後兩人意外相遇，卻選擇在這個曾經有甜蜜回憶的城市，各自離去的悲傷故事。高有翔首次擔綱男主角，在MV中一展深情，與平時酷帥形象不同的他，坦言花了不少時間在適應，「突然走一個純情天花板路線，一邊錄一邊笑場，看到成品時都不相信那是我！」MV選擇日本東京取景的緣由，高有翔透露，〈你聽〉是他首次創作華語抒情曲，「對我來說很有挑戰性，所以視覺也換一個沒挑戰過的tone調。」他也分享，這次到東京4天3夜都在拍攝，因此沒能好好感受當地風景，唯一印象深刻的景點只有「世界第一高塔」晴空塔，笑說：「我們『4人小隊』超克難邊停邊拍，一台車繞遍東京周圍的鄉間和城市，不過沒有壓力所以很充實！」高有翔也說，團隊每天拍到晚上十一點，固定行程就是居酒屋慶功，「一路戰到凌晨回去睡覺，隔天再來早上8點出發上工，就這樣重複了3天。」為了跑遍東京，他們短短3天過路費就花了6000多元台幣。最後，高有翔表示，希望〈你聽〉能夠帶給歌迷一定的情緒價值或生活動力，「UNi（粉絲名）也喜歡會讓我更有創作能量！」也同時預告，在日本還有拍攝幾支短影片即將釋出。