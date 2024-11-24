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▲鄭鎰勳在日前宣傳新歌的直播中，表示一直懷抱著愧疚、心痛的心情想和一路相伴的粉絲道歉，也承諾粉絲未來會成為一個更好的人。（圖／ilhoonmj IG）

前韓團BTOB的前成員鄭鎰勳，在2020年底被抓到吸毒，後又被查出短短3年間總共吸食大麻161次，連累團體受到攻擊不說，演藝生涯也因此斷送。毒案爆發後，鄭鎰勳被判緩刑他也逐漸消失在大眾視野，沒想到本月21日時，他卻無預警推出新曲〈lullaby〉宣佈重回樂壇。自從2019年發出專輯《Spoiler》後，捲入毒案的鄭鎰勳至少5年未曾回到樂壇，與以往清爽形象截然不同，時隔多年的最新直播中，他留著一頭中分長捲髮，全身氣質比起元氣偶像，更像是頹廢音樂人。在日前宣傳新歌的直播中，他表示新歌〈lullaby〉是回顧人生歷程後所寫下的創作，坦言在消失的段時間裡，自己重新審視了自己是什麼樣的人、以後要怎麼樣生活，並一直懷抱著愧疚、心痛的心情想和一路相伴的粉絲道歉，他也強調自己已經變得更加健康，承諾粉絲未來會成為一個更好的人。雖然有少部分粉絲相當支持，認為需要給他一個改過自新的機會，但大多民眾並不買帳，氣憤的在論壇中表達自己的抵制：「雖然歌好聽，但有前科的藝人還是不要復出了吧」、「到底誰在支持這個吸了160多次的毒蟲？」、「說的比他唱的好聽哈哈哈」、「他把BTOB坑慘了拍拍屁股走人的事不會沒人記得吧？」鄭鎰勳在2016年7月起到2019年1月為止，近3年的時間與其他7位被告，一起吸食了161次大麻，還花費了約韓幣1億3千萬元（約台幣350萬元）購買將近900克的毒品。2020年6月遭到逮捕後，他在拘留所中扣押了5個月之久，法院一審判決2年有期徒刑併繳納1億3千萬（約360萬元台幣）的罰金，但他依然認為刑罰過重，寫反省信請求減刑，最終判決以2年有期徒刑、緩刑3年和繳納韓幣1億2663萬元結案。