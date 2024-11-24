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將遞補民進黨不分區立委的民進黨政策會執行長王義川，今天下午到台中演講，對於黨內提醒他要面對黃國昌的咆哮，王義川幽默說，未來就是「面對他、處理他，無聲尚大聲」。至於何時上任，他回「洪申翰還沒辭職耶」！目前最重要的，是洪申翰接任部長後，如何為國家建立職場罷凌的解決機制。曾任台中市交通局長的王義川，今（24）日應邀到台中市中央書局演講，這是傳出他將遞補洪申翰的民進黨不分區立委職務後，第一個公開行程，吸引不少媒體來堵人。外界視他為壓制民眾黨立委黃國昌的祕密武器，民進黨立法院黨團長吳思瑤甚至向王義川預告，以後清晨4點來議場排隊，要面對黃國昌的第一線咆哮。王義川受訪時，回答對於黃國昌就是「面對他處理他，無聲尚大聲」。至於何時遞補立委？未來是否發揮專長進入交通委員會？王義川說，洪申翰尚未辭職，自己還沒接到通知、講這題目非常無聊，「好好解決台灣的問題比較重要」，未來要進哪個委員會，全聽黨團安排。昨天吳崢恭喜他遞補立委，慘被網友撻伐。王義川直言「這是一個悲劇」！大家該問的是一直炒作公務員之死的人，心裡在想什麼？意義是什麼？「這些白藍人的心態是什麼」？勞動部職場霸凌案相關的問題，應該由未來的洪部長去解決，目前最重要的，是洪申翰如何為國家建立職場罷凌的解決機制。