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瑞典王儲、現年47歲的維多利亞公主（Crown Princess Victoria of Sweden）近日參加瑞典海軍陸戰隊的特殊軍事訓練，不僅身穿迷彩服、防彈背心，操作槍械、泥地匍匐前進與同袍拍團體照的畫面也被記錄下。作為瑞典未來的國家元首，其親民作風與扎實訓練內容也格外掀起關注。維多利亞公主現年47歲、膝下育有兩子，瑞典皇家宮廷（Royal Court）今年4月先是預告其將於今年秋天接受特別軍事訓練，並安排在斯德哥爾摩的貝爾加海軍基地（Berga Naval Base）進行。瑞典王室稱此次訓練目的是為了讓瑞典未來國家元首能「更深入地了解戰略、軍事科學和軍事策略」。根據瑞典王室釋出畫面，維多利亞公主與第1海軍陸戰團（Amf 1）其他隊員共同訓練，不僅要全副武裝，還要手持長槍、訓練發射火砲，以及在泥地、沼澤等環境下訓練，顯示她能在惡劣的天候條件下完成高難度的課程。維多利亞公主則在聲明表示，「我的目標是把所有精力投入軍事訓練，以利未來能夠以最好的方式代表瑞典及軍隊。」事實上，這並非她首次接觸軍事課程。早在2003年，她便參加過瑞典武裝部隊國際中心為期三周的基礎訓練，此前也參與瑞典國防大學的相關課程等。根據《每日郵報》報導，瑞典王室安排，一旦維多利亞登基成為女王，她的長女、現年12歲的愛絲黛拉公主（Princess Estelle）也需要完成同樣的軍事訓練，作為未來王位繼承準備的一部分。