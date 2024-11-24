居住是人權，住得到、住得起、住得好是青年共同的需求與期待。教育部青年發展署「青年好政-Let’s Talk」計畫（以下簡稱Talk計畫）。今年以「居住正義」為主題，號召34組青年團隊，在全臺各地辦理公共討論，蒐集千餘名青年對於居住議題的聲音，並於11月23、24日辦理「協作共創與成果分享會」，邀請部會與青年齊力勾勒實踐居住正義的願景藍圖。
青年署Talk計畫以青年為主體，由下而上、讓青年表達對自身關注議題的想法與政策解方。討論過程中，有青年提出因應社宅住戶特性及組成，提供相對應服務資源措施；也有青年建議，建立租賃雙方評價及出租履歷機制，保障租屋權益等。這些青年點子也在「協作共創與成果分享會」中與部會代表共議可行性，或是否有其他替代措施。
各場青年團隊討論結論經彙整成三大面向，分別為「優化社宅運作與服務資源體系」、「落實租屋權益與資訊透明」與「校園租屋協助與輔導機制」。昨（23）日已由各青年團隊透過小組分享與海報展方式，凝聚青年願景共識。
今（24）日則邀請議題相關部會代表，以「共同協作者」身分與青年團隊對話，除讓部會代表親聆青年對於居住議題的想法，也透過公私協作共創，將青年意見化為後續具體可行政策建議，並讓青年理解居住政策相關利害關係人成本，及思考政策推動實際情形，藉由溝通與對話，串接公私雙方擘劃的願景藍圖，期待為青年公共參與帶來更多豐沛動能。
青年署陳雪玉署長表示，114年青年署除持續推動Talk計畫外，也將捲動地方政府，共同擴大青年公共事務參與平臺，持續記錄且見證青年公民參與能力，建構青年與公共事務參與管道。各項Talk討論結果亦同步於「青年好政」網站公開。
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各場青年團隊討論結論經彙整成三大面向，分別為「優化社宅運作與服務資源體系」、「落實租屋權益與資訊透明」與「校園租屋協助與輔導機制」。昨（23）日已由各青年團隊透過小組分享與海報展方式，凝聚青年願景共識。
今（24）日則邀請議題相關部會代表，以「共同協作者」身分與青年團隊對話，除讓部會代表親聆青年對於居住議題的想法，也透過公私協作共創，將青年意見化為後續具體可行政策建議，並讓青年理解居住政策相關利害關係人成本，及思考政策推動實際情形，藉由溝通與對話，串接公私雙方擘劃的願景藍圖，期待為青年公共參與帶來更多豐沛動能。
青年署陳雪玉署長表示，114年青年署除持續推動Talk計畫外，也將捲動地方政府，共同擴大青年公共事務參與平臺，持續記錄且見證青年公民參與能力，建構青年與公共事務參與管道。各項Talk討論結果亦同步於「青年好政」網站公開。