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▲最初愛莉莎莎與店家討論好施作白色美甲，沒想到對方卻突然拿出金色的指甲油抹上她的腳。被指出顏色有落差，對方依然繼續辯解這是「golden white」（白金色）。（圖／愛莉莎莎IG）

▲結帳時員工坐地起價，把原本說好的金額1500盧比提高到3000元，並且舉著手機瘋狂朝她臉拍，要求她幫忙拍攝的免費宣傳片。（圖／愛莉莎莎IG）

▲愛莉莎莎近來「遠離世俗」前往尼泊爾等東南亞地區展開了「瑜伽心靈之旅」」。（圖／愛莉莎莎 IG）

百萬YouTuber愛莉莎莎走紅以來高調的作風引發不少爭議，近來前往印度旅行的她卻在當地一而再的踩雷，先是水土不服抱著馬桶狂吐，在昨（23）日最新公開的影片中，又遇到了美甲店敲詐。氣得愛莉莎莎發文指控該對方技術差到把美甲變灰指甲、結帳時隨意漲價到3000元，還「情緒勒索」要她幫忙拍片宣傳，讓她忍無可忍在社交平台上直接爆粗口。爭議不斷的愛莉莎莎近來「遠離世俗」前往尼泊爾等東南亞地區展開了「瑜伽心靈之旅」，旅行到印度的她，剛到當地就忍不住哀嚎印度空污嚴重，酒店也是一團混亂，奉勸大家：「沒事不要來，有事也不要。」但愛莉莎莎旅途尚未結束，她依然努力嘗試融入當地生活，昨天在IG中，她以「開箱印度3000元奢華美甲」為標題揭露自己前往美甲沙龍時遇到的慘況。最初愛莉莎莎與店家討論好施作白色美甲，沒想到對方卻突然拿出金色的指甲油抹上她的腳，被指出後依然繼續辯解這是「golden white」（白金色），指甲也被修剪得亂七八糟。結束製作時愛莉莎莎表情管理已經失控，就算氣炸也還是準備付款，不料員工開始坐地起價，把原本說好的金額1500盧比（約台幣585元）提高到3000元（約台幣1170元），並要求她幫忙拍攝的免費宣傳片。心不甘情不願的愛莉莎莎勉強擠出幾句讚美，剛想以英語不好婉拒時，店家還面露不悅舉起鏡頭一直拍攝，讓她又氣又無奈，拍片狂酸：「趕快＠你的朋友，讓他們一起來做灰指甲喔！」