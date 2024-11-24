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「波波醫師」爭議持續延燒，本土小牙醫、台灣基層牙醫師協會偕同全台牙醫學系學生今（24）日上街「反密醫、反特權、 反對24億假偏鄉計畫」大遊行，批衛福部推動偏鄉計畫是幫波波醫師解決實習問。不過，有一群來自偏鄉民眾，在附近設攤招募本土牙醫，甚至在遊行隊伍經過時，高舉「偏鄉牙醫沒人去，本土小牙醫自願報名處」、「只顧自己擋偏鄉，同胞醫療誰來顧」、「偏鄉需要你，別說空話要行動」布條，向本土牙醫喊話：「 本土小牙醫偏鄉需要你」，只是並未獲得本土牙醫的正面回應。台灣偏鄉地區醫療資源不足，現今有55個鄉鎮沒有牙醫師執業，高雄市茂林區萬山社區發展協會理事長范武吉和一群偏鄉民眾今日特別北上，在本土牙醫遊行附近設置招募站，希望本土小牙醫能報名到偏鄉服務，尤其當遊行隊伍走到附近時，偏鄉民眾馬上舉出準備好的布條，高喊「 本土小牙醫偏鄉需要你」，即便現場警察舉起「行為違法」告示牌，偏鄉民眾仍繼續高喊口號，為自己爭取醫療權益。范武吉受訪時表示，偏鄉真的很需要很需要牙醫照顧，一旦晚上或有病變要到醫院去治療，需要1個多小時車程，偏鄉又很少有屬於自己的車子，如果要到平地治療最少要1小時以上時間，若要回診又是另一個課題，真的很希望只要有證照、技術，就可進到偏鄉，為鄉親及部落服務。來自高雄桃源區謝小姐也說，真的很需要牙醫，更秀出自己問題一堆的牙齒，就是因去看病不方便，自己又不會開車，每次去看醫生，尤其牙醫都要預約，沒碰到醫師等於白跑一趟，後來她乾脆只要牙痛就拔掉，看醫真的很不方便。當然，也希望本地的牙醫可以到山上偏鄉服務，如果不得已波波醫師也可以，只要願意到偏鄉都是好醫生，誰願意到偏鄉都歡迎。