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中信金控積極關注永續議題，支持海洋保育，中信金控企業永續委員會召集人劉長春與獨立董事楊聲勇、許文彥，以及總經理高麗雪24日參與宜蘭縣立蘭陽博物館與中華鯨豚協會舉辦的鯨豚調研及救援保育講座，參訪新北市海洋保育教育園區實地瞭解救援過程，並於現場協助刷洗海龜收容池、製作標本等救援站服務，偕同中信金控員工與眷屬學習鯨豚、海龜擱淺時的正確救援觀念，為保護臺灣生物多樣性盡一己之力。中信金控獨立董事楊聲勇指出，中信金控長期聚焦慈善、體育、反毒、教育及藝文五大公益面向，且持續關注自然與生物多樣性議題，臺灣周邊海域鯨豚種類豐富，目前已紀錄的鯨豚種類約30種，占世界三分之一，且大型鯨豚具備固碳能力，對海洋生態系統和調節全球氣候變化有重要作用，然而鯨豚為高度洄游物種，且具有成熟期晚、生殖數少等特性，並受到海洋塑膠廢棄物和噪音、漁網纏繞等人為威脅，數量及物種均持續減少，中信金控積極投入海洋保育行動，期望透過教育推廣活動擴大影響力，提升大眾對鯨豚保育的重視。本次參與的獨立董事皆為中信金控企業永續委員會成員，以身作則投入環境保育，響應維護生物多樣性，號召近30位員工與眷屬一同前往位在新北市樹林區的保育園區，保育園區內設置有復健池、檢查室、解剖及標本製作室，兼具救援、醫療、收容、野放及教育功能，在鯨豚協會志工的帶領下，召集人劉長春與楊聲勇、許文彥，以及高麗雪總經理捲起袖子，仔細刷洗平時收容待援動物的醫療復健池，劉長春召集人表示親身體驗更能深刻理解海洋保育的重要性，更藉由鯨豚協會志工的分享得知，減少使用塑膠製品，即為保護海洋生物最簡單的方式。中信金控長期關注氣候變遷與生物多樣性喪失議題，為全臺首家加入「自然相關財務揭露工作小組」（TNFD）的企業，更於2024年提出「CTBC 30X30生物多樣性行動倡議」，呼籲利害關係人共同守護臺灣自然環境與物種，未來亦將持續關注氣候與自然生態議題，實踐永續淨零及生物多樣性維護的目標。