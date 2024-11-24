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世界12強棒球賽，中華隊正在東京巨蛋展開四強超級循環賽，新北市力挺臺灣英雄，今、明二(23、24)日在新北歡樂耶誕城舉辦直播派對，也為眾球迷謀福利將盛大舉辦「世界12強棒球賽－臺灣英雄見面會」，中華隊陣容教練、選手等7名，將在11月26日晚間7時在新北歡樂耶誕城與球迷見面。12強棒球臺灣英雄見面會 11月26日在新北歡樂耶誕城體育局表示，昨(22)日中華隊在睽違21年後以8比2大勝美國，這歷史一刻引發全臺球迷瘋狂，新北市向臺灣英雄致敬辦理見面會，目前確定出席的有：打擊教練高國輝、王牌投手林昱珉、為12強而生的男人張奕、拆彈專家莊昕諺、江國豪、戴培峰、潘傑楷等人，中華隊將與大家分享12強棒球賽參賽心得，並與球迷互動。過去在奧運、WBC和12強賽這棒球3大賽上，我國最佳名次是1992年巴塞隆納奧運的銀牌成績。如今中華隊在12強打進冠軍戰，最差成績是亞軍，無論明天對日本贏和輸，都確定保底追平此成績。過去台灣在兩屆12強賽分別拿下第9名和第5名，從未打進到四強過。至於在強度最高、有許多大聯盟球員會參戰的經典賽，最佳成績則是第8。