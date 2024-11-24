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▲在中興大學登場的的「黃金人生黃金程」分享會，6名各行各業成功人士分享致勝之道。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.24)

▲ 「黃金人生黃金程」企業家分享會登場， 6人現身說法，見證「超級生命密碼」助逆轉勝歷程。(圖／主辦單位提供）

▲ 「黃金人生黃金程」企業家分享會今登場，吸引300餘人參加。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.24)

由企業家林金葉和中華民國倫理道德研究講師彭秀娥聯手舉辦的「黃金人生黃金程」企業家分享會，今日在中興大學國際學術中心登場，吸引300餘人參加。企業家林金葉分享在公司營運出現危機之際，偶然接觸「超級生命密碼」，從書中悟出心法而翻轉人生歷程，見證人生即使遭逢挫折，只要找到對的方法系統和正確道路，人生的幸褔和富有依舊能掌握手中。林金葉是台中在地企業如亞利公司總經理，如亞利生產的飛輪外銷歐美各國。7年前共同經營公司的丈夫過世，大多數股東急著撤資，公司營運陷入窘境，雪上加霜，又遇到疫情。林金葉說，如亞利生產的飛輪以供應運俱樂部及健身房為主，疫情嚴重衝擊生意，在她人生跌入谷底時，「超級生命密碼」不僅療癒她的心靈，事業上也因為運用超級生命密碼的九大心法而重新起飛。林金葉強調，「超級生命密碼」不屬於宗教信仰，而是透過九大心法帶給人們正能量。尤其心法教會她如何懺悔反省，讓她的人際關係、家庭和婆媳關係都變得和諧，滿滿正能量助她翻轉人生。今天登場的分享會，有來自各行各業的六位企業家和職場成功人士，他們透過太陽盛德導師的經典著作「超級生命密碼」，運用一套科學實驗來分享家庭圓滿和事業飛黃騰達。太陽盛德導師為天圓文化機構創辦人，以正能量協助憂鬱症患者獲得改善，創作近200首正能量音樂，素有音樂卡內基之稱，歌曲受到電視台青睞，廣受好評影響無數人，著作超過60本膾炙人口書籍，榮獲諾貝爾和平獎三次提名。太陽盛德導師在《超級智勝密碼-致生命總裁的十堂課》寫下:「德資糧必須充足，在總裁的角色上，才有可能是勝利組，不至於最後慘遭滑鐵盧，徒勞無功。」喬布斯也曾說：「成功的企業家和普通人之間的差別在於純粹的堅持。」在這場企業家分享會，6位來自各個領域的成功人士，一一分享他們如何藉由「超級生命密碼」自助、人助、天助找到富足的黃金之鑰，建立和諧的家庭，並在事業上取得飛躍發展。其中登場分享的企業家─匯蓁控股公司總經理余泓寬說，家族原本經營建築和餐旅業，他接班後因為某些決策錯誤而賠掉整個家業。後來接觸到「超級生命密碼」這本書，透過書中心法自我調適，尤其是無時不懺悔反省，運氣跟著提升，也獲得很多合作機會，目前事業已經轉型做國際金融。本次活動主題涵蓋「企業發展、家庭和諧、人生志向、身心靈成長、倫理道德、健康密碼」，多角度自我管理如何在生活的方方面面獲得成長和滿足。參加者不僅可以了解成功的企業管理模式，還能深入理解家庭和諧的黃金法則，以及如何在快速變遷的時代，找到屬於德財兼備的黃金道路。