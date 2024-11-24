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▲「東哥」黃忠義。（圖／NOWnews資料照）

2024第三屆WBSC世界12強賽，中華隊今晚在冠軍戰強碰日本，來爭奪隊史首冠。在今天《野球名人房》也邀請前國家隊總教練洪一中來擔任嘉賓，他在節目上和主持人黃忠義談到二壘手的問題，對岳東華做出點評，直言對方還是不如黃忠義等人，但看到對方的第4局的五星級美技撲接後，洪總也笑說：「下次我就會選他了。」現場黃忠義問到洪一中對於岳東華這位二壘手怎麼看，洪一中表示「岳東華是不錯的二壘手」，但是和黃忠義、吳復連這些老牌、很會玩球的球員相比，還是後兩者更好。黃忠義自謙地說，岳東華運動能力非常出色，但洪總仍表示他還是認為黃忠義在研究壘上跑者位置、企圖上更勝一籌。不過4局下岳東華美技，撲接牧秀悟擊將穿越的一球，為中華隊守住危機。在被選手光速「打臉」之後，洪總也笑著自嘲：「下次你（黃忠義）在問到同樣的問題，我的答案就不一樣了。」直指自己下次再被問到就會選岳東華。