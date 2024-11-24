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▲安芝儇個性活潑大方，擁有出色表現能力，被封為「第二個朴麒良」。（圖／2S Spotainment提供）

▲趙娟週個性呆萌可愛，長相神似女團Red Velvet隊長Irene。（圖／趙娟週IG）

▲李晧禎目前已經離開Fubon Angels，但這次12強賽也有加入應援行列。（圖／李晧禎IG）

▲南珉貞神似韓星朴敏英的氣質外貌，讓她火速受到關注，不僅如此，她還是出名的寵粉。（圖／南珉貞IG）

▲Mingo被封為「清純精靈」，儘管年紀輕輕卻有著超齡的成熟。（圖／Mingo朴旻曙IG）

世界棒球12強B組賽事先前在台灣開打，韓國娛樂經紀公司「2S Spotainment」派出5名啦啦隊女神到球場進行應援，名單包含安芝儇、趙娟週、李晧禎、南珉貞、Mingo朴旻曙，充滿青春活力的氛圍感染每位球迷，《NOWnews今日新聞》為讀者介紹「2S Spotainment」5位啦啦隊隊員的身分背景，安芝儇最近迷上了料理節目《黑白大廚：料理階級大戰》，李晧禎先前才宣布回韓國應援，成為球迷心中的遺憾。安芝儇個性活潑大方，是徹頭徹尾的「E（外向）人」，因為擁有出色表現能力，她在國中就被星探發掘，參加韓國偶像選秀，在高中時期便加入啦啦隊，甚至被封為「第二個朴麒良」，公認她是傳奇性啦啦隊長的接班人，她過去曾待過Kiwoom英雄啦啦隊、樂天巨人啦啦隊、京畿道水原市水原足球俱樂部啦啦隊，直到去年才正式加盟台灣職棒台鋼雄鷹啦啦隊WING STARS。安芝儇目前已經在高雄定居半年，和隊友Mingo是好室友，在台韓都擁有高人氣的她，被業者看準商機，還訂做了和女神同遊韓國的行程，吸引不少粉絲報名，最近女神迷上了料理節目《黑白大廚：料理階級大戰》，還親自造訪評審白種元、安成宰的餐廳，是個名符其實的吃貨，她最愛的台灣手搖是百香QQ，十分接地氣。趙娟週也是從還是高中生就開始加入啦啦隊，長相可愛清純的她神似女團Red Velvet隊長Irene，被封為「啦啦隊Irene」，她上大學曾一度為了學業暫離啦啦隊，直到2021年才重新擔任韓國職棒樂天巨人啦啦隊員，並與新的經紀公司簽約，她曾在2023年受樂天邀請台灣參加主題日Korea Party，當時仙氣外貌就曾受到討論。今年加入「2S Spotainment」之後，趙娟週仍在韓國大田韓亞市民足球俱樂部啦啦隊應援，在參加完台灣職業籃球富邦勇士隊的韓國日活動之後，她才加入台灣桃園領航猿、統一7-ELEVEn獅啦啦隊，逐漸在台灣打開知名度，她曾吐露到異鄉打拚的孤獨，忍不住在鏡頭前落淚，但如今已經慢慢適應，在12強賽中也有亮眼表現。李晧禎外型亮眼，卻有著與外在不符的豪爽個性，被戲稱是「晧禎大哥」，她擁有豐富的應援經驗，由於熱愛運動，領域跨足棒球、籃球、足球，去年她也曾來台灣參加樂天主題日「Korea Party」，直到今年才正式加入Fubon Angels，然而先前爆出韓籍啦啦隊員齊聚明星賽卻獨缺她，當時她就曾落寞吐露心聲，雖然心裡有點遺憾，但未來還會再繼續努力。李晧禎10月被富邦球團證實：「上一季加入的李晧禎，接下來另有工作規劃，將暫別臺北富邦勇士，不管身在何處，晧禎也會繼續為富邦加油。」她也曬出韓國職籃KBL啦啦隊的新應援服，原本李晧禎、李雅英、南珉貞被球迷封為「富邦外援三本柱」，如今李雅英回到電豹女，李晧禎也回家鄉應援，只剩下南珉貞續留富邦，讓不少網友大嘆可惜。南珉貞從2017年就踏入啦啦隊界，擁有許多經驗，曾擔任過排球、足球、籃球等運動的啦啦隊，她原本就對表演有濃厚興趣，加上熱愛看球賽，原本就是KBO聯盟韓國職棒三星獅的球迷，因此成為啦啦隊後，也理所當然加入三星獅，今年她受邀參加富邦勇士隊的韓國日，隨後趁勢加入Fubon Angels，南珉貞神似韓星朴敏英的氣質外貌，讓她火速受到關注。南珉貞今年9月生日時，台灣粉絲還特別租公車廣告為偶像慶生，讓她又驚又喜，感謝粉絲們的生日祝福，南珉貞是出名的寵粉，就連宣布離婚消息，都是想到粉絲感受，不希望粉絲太過擔心她，不僅如此，她也是眾所皆知的「挑食鬼」，近來南珉貞的妹妹南至苑也頻頻到台灣，姐妹倆還合體拍攝廣告，南至苑清純氣質的外型令外界驚豔。Mingo目前為韓國首爾友利銀行職業排球啦啦隊、韓國水原足球俱樂部和台灣台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊成員，個性認真謹慎的她曾期許自己是「啦啦隊的天花板」，甚至為了專注在台灣應援工作，她和安芝儇一起移居高雄，兩人的交情非常好，皮膚白皙又充滿仙氣的她甚至被封為「清純精靈」，儘管年紀輕輕卻有著超齡的成熟。然而這次12強賽中，Mingo卻因為身體亮紅燈而缺席，甚至嚴重到需要進醫院開刀，11月所有活動都必須暫停，包括台灣12強天母賽事的應援表演，連在韓國的應援都受到影響，12強賽事臨時找來金泰琳代打上陣，所幸Mingo開刀順利，目前已經在休養中，很快會再度回到粉絲面前。