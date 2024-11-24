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▲峮峮雖無法在現場應援，但仍心繫比賽。（圖／翻攝自峮峮IG）

▲籃籃（左下）開心發文「我們真的做到了」！（圖／翻攝自籃籃IG）

中華隊在2024世界12強棒球錦標賽中奪冠！這是睽違32年對戰日本的三大首勝，啦啦隊女神峮峮也飛東京應援，不過因為工作的關係，她已經提早離開日本，但仍心繫比賽，就在拿下冠軍之時，她也在IG限動分享盯比賽的畫面，雖然是靜音，但畫面中可以看到她開心貼出「1」的符號。籃籃也發文寫下，「我們真的做到了！」12強賽開打以來，除了球星的風采之外，中華隊的啦啦隊也受到國際間的關注，許多中職啦啦隊女神自費到日本替中華隊應援，包括秀秀子、林襄、若潼、峮峮等，雖然峮峮因工作關係提早離開，沒辦法參加冠軍賽，但她也用筆電盯直播，看到中華隊勝利時，她也開心在畫面中貼出3個「1」的貼圖，不難看出激動心情。籃籃也寫下，「我的天啊啊啊啊啊啊啊！中華隊拿下冠軍，我們真的做到了，無法言語的感動！在東蛋應援的時候，每打一支安打，每局的攻勢，都會起雞皮疙瘩，眼角泛淚，很開心也很榮幸能夠經歷這次12強，謝謝這次所有單位的配合，老闆的應許，讓我可以到東蛋參與應援，再次感謝，我愛棒球！我愛台灣！中華隊拿冠軍啦～～～～～～～」，不僅如此，半個演藝圈也都激動落淚，在社群平台上分享喜悅，包括陳冠霖、洪都拉斯、張棋惠、莊凱勛、納豆、六月等。