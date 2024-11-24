我是廣告 請繼續往下閱讀

2024第三屆WBSC世界12強賽的冠軍屬於中華隊！陳傑憲本屆12強賽狀態絕佳，3次單場「猛打賞」，敲出2支全壘打分別出現在最關鍵的日、韓戰，賽會打擊率高達6成36，勇奪大會MVP。賽後他受訪時表示，他不會因為這一冠而滿足，也相信這一冠會帶起中華隊的自信，未來更有信心去對抗其他球隊。「這次拿冠軍我們真的沒想到，好像在作夢，經過這一次冠軍，我相信我們能和世界好手對抗，這一冠也讓世界看見台灣。」在冠軍戰轟出關鍵3分砲，並且帶領中華隊登上世界冠軍寶座後，陳傑憲如此說道。他也不忘稱讚對手，評價戶鄉翔征實力非常強，「但當下我選擇相信自己，不想輸給他。」接下來幾年，國際賽還有2026年WBC經典賽以及2028年的洛杉磯奧運，陳傑憲談到之未來的事，直言自己不一定還在：「我現在30歲，兩年後32歲，不知道還會不會繼續代表台灣。」但他強調還是會努力充實自己，若有機會再披中華隊戰袍，會義不容辭參加。「相信這次國際賽後，我們會更有信心去面對世界各國的好手，不會像以前那樣沒自信。」這次12強賽奪冠是陳傑憲史上第一次在棒球三大賽上捧起世界冠軍，陳傑憲直言這只是開始，「這次冠軍不會滿足，我們從明天開始充實好自己、準備好自己，迎向國際舞台。」