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中華隊在本屆12強棒球賽從不被看好如今跨越高牆擊敗日本隊，讓台灣國人沸騰，對此總統賴清德特別與台灣隊長陳傑憲視訊通話，陳傑憲還特別向統一獅球迷賴清德表示，「不好意思啊統一沒得冠軍，但我們得了世界冠軍！」賴清德則笑稱「將功折罪，將功折罪」，並表示為了台灣隊的好表現，將安排戰鬥機伴飛迎接返抵國門，自己也會在總統府用三軍儀隊、架起劍門，歡迎凱旋歸國。為了中華隊的好表現，賴清德特別與陳傑憲視訊通話祝賀，恭喜大家將士用命、表現精彩，為國家贏得史上第一座世界冠軍，也要感謝為國爭光，將台灣推向世界的舞台，也讓國際社會知道台灣不是只有半導體，還有棒球，棒球是很強的。賴清德說，今天身為一個球迷看了非常高興、非常精彩，不僅僅2支全壘打得到4分，而且完封日本，完全是靠實力贏得日本，可以說是實至名歸，非常非常感謝，也看到很多球員都流下英雄淚，大家看了也非常感動，表示為國爭光可以說是不遺餘力。賴清德表示，由於球隊的傑出表現，已決定會派戰鬥機伴飛，迎接台灣英雄回國，自己也會在總統府用三軍儀隊、架起劍門，歡迎凱旋歸國。此外也會舉辦車隊遊行，讓大家前進英雄谷，享受奧運英雄那樣的光彩，此外根據國光獎章，每位英雄都可以得到國家頒發的700萬元獎金。而陳傑憲開頭則向賴清德說聲「不好意思」，因為統一獅沒拿冠軍，「但我們得了世界冠軍」。賴清德則笑稱「將功折罪，將功折罪」。