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2024世界12強棒球賽決賽中，中華隊成功以4比0擊敗27連勝的地主日本隊，更勇奪隊史首個一級國際賽冠軍，這場對局不僅台灣球迷群情激昂，就連日本網友們也高度討論。對此日本資深媒體人矢板明夫就稱，即便賽前台灣隊並未被看好，但最終台灣隊逆襲奪冠，意義非凡。這場勝利不僅凝聚了台灣人民的情感，更讓世界看到了台灣的實力。矢板明夫先是恭喜台灣隊在日本東京大巨蛋客埸戰勝日本隊，勇奪世界12強棒球賽的冠軍，「在12強賽開幕之前，其實台灣隊並沒有被看好。有日本的棒球評論員甚至認為，台灣隊的實力在小組中排倒數第二，僅比澳洲隊強一些，很多台灣的媒體也好像對台灣隊的成績沒有太高的期待。」然而台灣選手們卻能夠一路披荊斬棘、殺入決賽並大爆冷門，戰勝了奪冠呼聲最高的日本隊，站上世界第一的領獎台。矢板明夫提到，在決賽開始之前，日本雅虎體育網站民調顯示，有78%的受訪者認為日本隊會奪冠，僅有18%的人相信台灣隊能贏，「今天的結果，對大部分日本棒球迷來說，應該是猶如晴天霹靂般的打擊。不過，話又說回來，台灣隊奪冠雖然算是意料之外，但仔細想一想，也是在情理之中。」他分析稱，能夠打到四強的隊伍之間的實力差距，本來就不是很大，「但在這四支隊伍裡面，對勝利的渴望、以及啦啦隊對球隊支持的力度，台灣絕對是第一。我周圍這幾天幾乎所有的台灣朋友都在談棒球，很多人還專程跑到東京去給台灣隊加油。只要台灣隊一出埸，加油聲立刻驚天動地，把東京大巨蛋幾乎變成了台灣的主場。」在賽事方面，矢板明夫稱日本隊在「氣勢」方面明顯被壓倒了，尤其是台灣在取得決賽資格後，為了能打好今天的決賽，立刻合理地運用規則，換掉了事先發表的昨天的主戰投手，「寧可球隊被罰款、寧可主教練出來道歉，也要這麼做。全隊上下的這一份對勝利的執著，是日本隊所沒有的。」矢板明夫形容這場勝利對台灣意義重大，「第一、凝聚了族群。這幾天，不分男女老幼、不分支持政黨的顏色，全台灣能夠為同一支球隊加油，是一件非常難得的事。」接著他稱這場勝利也讓世界看到了台灣，「幾個月前在法國巴黎的奧運會場，台灣處處被中國打壓。國旗、國歌、甚至畫著台灣圖案的海報，也被中國觀眾搶走。但這一次，也許是和中國隊沒有參賽有關，大家可以大聲地為台灣隊加油。台灣的奪冠，上了全世界的新聞。台灣終於可以揚眉吐氣了。」最後，他提到台灣靠這場勝利向世界證明「台灣體育」的可能性，「過去台灣在奧運會拿的金牌，多多少少有一些國民黨一黨獨裁時代舉國體制的痕跡。但這一次台灣奪得的是世界冠軍，是美國、日本、韓國等主要體育大國的國民都十分熱衷的運動。和足球籃球排球一樣，屬於人氣體育項目之一。台灣能夠在棒球比賽上奪冠，說明台灣的綜合實力也向上提高了一大截，實在可喜可賀。」