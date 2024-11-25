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雲林口湖鄉一名40歲無業張姓男子，向母親討錢未果，竟親手打死58歲的母親，張男被警方逮捕後移送地檢署偵訊，昨（24）日檢察官偵訊後，後認為，張男涉犯傷害直系血親尊親屬致死罪，犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證及逃亡之虞，因此向法官聲請羈押，法官審理後裁准羈押不禁見。這起人倫悲劇發生在23日，據悉，張男年輕時曾做過收成牡蠣工人，從來沒有穩定工作，平日遊手好閒，育有2男1女，前妻癌症過世，家裡都靠母親經營檳榔攤維持家計。附近鄰居也說，無業的張男還經常辱罵母親，甚至會因為錢的問題，兩人經常發生爭執。張男的孩子告訴警方，張男經常幻想自己有好幾百億，還有好幾台車，懷疑阿嬤偷錢，兩人經常為了錢吵架，事發當日上午，有聽到爸爸和阿嬤吵架，爸爸還對阿嬤咆哮「要把妳打死」。未料，張男竟直接跑到母親經營的檳榔攤討錢，看到母親不給錢，就當場動手打人，甚至揮拳攻擊母親頭部，事後氣憤離開現場，張男的母親蔡女，遭到兒子暴力對待後，想騎車返回約200公尺外的住宅，但行駛了50公尺就在昏倒在路邊，附近的居民看見後立刻幫忙報警，蔡女送醫後，仍傷重不治。張男的弟弟也指出，平常哥哥打電話，也都是說錢的事情，不知道他為什麼會幻想有好幾百億，精神狀況時好時壞，哥哥至少離婚10年，剛開始還有在工作，但斷斷續續之後就無業，也沒有很密切的互動。認為哥哥親手打死母親，還是要接受法律制裁，將帶自己孩子與大哥3個孩子回台中一起照顧。