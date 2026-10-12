我是廣告 請繼續往下閱讀

▲貪吃鬼涵涵拍攝烤玉米，不料一名路人經過擋住鏡頭，讓她直接變臉。（圖／翻攝自貪吃鬼涵涵-台北.新北-美食探店-旅遊景點YT）

美食網紅貪吃鬼涵涵常常介紹各地美食，在IG、FB、抖音等社群都有破萬的追蹤者。而近日她分享一段吃烤玉米的影片，不料一名路人直接從她前面經過，擋住了鏡頭，讓她變臉怒喊：「我們在拍攝欸。」接著還看了路人背影一陣子，才繼續介紹玉米。而這段影片公開後，火速被截取到Threads瘋傳，狂吸148萬次瀏覽，大批網友反而對貪吃鬼涵涵開罵，怒批她非常沒禮貌、太自以為是。貪吃鬼涵涵近日曬出介紹一家夜市烤玉米的影片，只見她站在攤位前的路上大吃烤玉米，邊吃邊點頭，然後突然沉默看向一旁，接著一名路人就直接從鏡頭前面經過，貪吃鬼涵涵也一直盯著對方，變臉說：「我們在拍攝欸。」還看了路人背影一陣子才繼續介紹烤玉米。而這時的字幕還在旁邊打上「忍住發火」，拍攝者也笑說：「就這樣走過去，傻眼。」這段畫面公開後，火速被網友擷取到Threads，怒批貪吃鬼涵涵的行為，「閃避是禮讓，沒閃避也不代表有錯欸，妳有封路嗎？」、「路不是她家的，她的態度、然後影片剪出來、壓住怒火等這些讓人更反感」、「相當沒禮貌，太自以為是了」、「其實可以好好說話的耶，我相信走過去的女生應該不是故意的。」不過也有人認為，看到拍攝的話通常都會避開鏡頭，不會直接從鏡頭前走過去。貪吃鬼涵涵也槓上部分網友，強調自己沒有擋到人，後面路也很大，掀起兩派爭論。