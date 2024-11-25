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為喚起民眾對防制詐欺的重視，台北地檢署與被害人保護協會台灣台北分會，讓新世代打擊詐欺策略行動綱領「識詐」工作深入社區，在假日前往新北市中和區，舉辦感恩節關懷活動，藉由馨生保護服務據點的馨生家屬、社區親友齊聚一堂閒話家常的場合，以輕鬆活潑方式與鄉親進行反詐有獎徵答，將識詐觀念向民眾紮根。北檢指出，台北犯保主辦的感恩節溫馨活動，是為了實現法務部「溫暖而富有人性關懷的柔性司法」願景，更積極落實行政院長「五打七安」施政方針，強化犯罪被害人權益保障，並提供多元的司法保護服務措施。活動藉由馨生家屬、社區親友齊聚一堂閒話家常的場合，以輕鬆活潑方式與鄉親進行反詐有獎徵答，讓與會長輩開懷，彷彿重返年輕歲月追星的粉絲年代，開心成為打詐粉絲的監督角色。北檢檢察長王俊力表示，感謝大家一起積極推動溫暖有感的柔性司法，讓身陷困境的司法保護服務對象獲得實質的關懷與協助，也嘉勉台北犯保浥注人力、物力及經費協助，公私協力讓馨生人感受社會各界的溫情，進而逐步賦歸社會，走出被害陰霾。最後也再次呼籲大家，遇到詐騙時，不慌、不匯、請立即撥打反詐騙諮詢專線165。