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2024第三屆世界棒球12強冠軍戰，中華隊最終以4：0擊敗日本隊，而日本隊陣中外野手辰己涼介在冠軍戰前放話，如果輸給中華隊，下賽季就要棄打從投，賽後辰己涼介雖表示明天開始會好好練球，但在IG限時動態上持續「嘴硬」昨日賽後，辰己涼介在IG發出與老婆的互動，他老婆用英文問他「親愛的，你要當投手了？」辰己涼介則是回答：「YES！」並豎起大姆指，此則動態再度掀起日本網友怒火。辰己涼介除了自己常常「禍從口出」外，他的老婆Selina也常常發表一些無厘頭言論而遭到炎上，Selina平時會在Youtube上分享自己的日常，以及去現場看辰己涼介比賽的Vlog，今年例行賽東北樂天金鷲作客千葉羅德海洋，Selina身為樂天球迷，卻硬要在羅德應援席看比賽，辰己涼介擊出全壘打後，瘋狂慶祝，在羅德外野手荻野貴司上演美技後說：「他是誰啊？」以上行為在當時引起不少日本網友不滿。辰己涼介和Selina一系列謎之操作後，成功為他們吸引不少黑粉，在冠軍戰前辰己涼介又放話如果輸中華隊，他就要棄投從打，賽後接受訪問時，辰己涼介表示：「我想我明天就會開始練球，也會開始練打，為明年球季做準備。」但IG的限時動態再度遭到日本網友炎上。日本網友表示，辰己涼介的言論實在太白目，讓人產生反感，賽後日本網友紛紛嘲諷辰己涼介將會是樂天明年開幕戰的先發投手，並將他的言論列為2024日本棒球界三大失言之一。