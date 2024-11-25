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世界12強棒球賽台灣昨以4:0完封日本奪冠，舉國歡騰！國防部長顧立雄今（25）日在立院受訪時，也自曝昨天在家看球的時候超緊張！至於總統賴清德下令戰機伴飛中華隊返台，顧立雄則強調這是台灣棒球歷史性的一刻，戰機伴飛、施放日煙彈鼓舞國人，是國軍應該做的事情。國防部長顧立雄今赴立院外交及國防委員會進行專案報告並備質詢，他會前受訪時，臉上喜色藏不住，樂問在場記者們有沒有看球賽？當被問到想不想放棒球假的時候，顧立雄也忍不住「呵呵呵……」大笑起來。有關外界質疑，總統賴清德下令戰機伴飛中華隊返台，會不會有浪費日煙彈疑慮？顧立雄則強調，這是台灣棒球創造歷史性的一刻，「為了歷史性的一刻，我們進行飛機伴飛，會來施放日煙彈，來鼓舞這個已經讓我們國人感到振奮跟感動的這一刻，應該是我們國軍應該要做的事情。」顧立雄進一步說明，日煙彈是一種共通的彈藥，也是訓練用的消耗品，國軍年度都會予以補充，「所以我想在這歷史性的一刻施放日煙彈，不會影響日常戰備任務。」