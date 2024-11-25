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▲王牌投手林昱珉實力讓日本球迷感到相當驚艷。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華隊金牌戰先發投手林昱珉主投4局3k無失分。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲世界棒球12強中華隊金牌戰擊敗強敵日本，先發投手林昱珉霸氣表示外界越不看好我們，我們越想證明給他們看。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

日在東京巨蛋舉行的WBSC「世界棒球12強賽」決賽，日本隊以0：4敗給中華隊，15年來首度全職業陣容被完封，無緣二連霸。先發投手戶郷翔征在第5局被擊出2支全壘打共失4分，而日本隊整場僅敲出4支安打，未能得分。，並報導台灣透過以林昱珉為首的傑出投手群接力以及明快的換投決策，擊敗日本奪冠。林昱珉這一場投4局僅讓日本隊敲出1安打、無失分，開賽讓日本隊6上6下，幫助球隊建立起4：0的領先，絕對是本場最大的功臣之一。這場比賽已經在小組賽出局的韓國方面也密卻關注，對於林昱珉原本預計於23日對陣日本的「冠軍前哨戰」中先發，但由於台灣確定晉級決賽，所以決定臨時更換先發投手，我而林昱珉果然不負期待，對日本打線展現精采投球，展現中華隊新生代王牌的實力，他賽後受訪時自信地說道：「我發揮我的實力而已」，他也感謝打擊邦給予球隊投手支援，「打擊打下四分對我們投手來說是很多的分數」，直言分數給投手很大的安定感。。」林昱珉賽後感謝表示，感謝隊友，也謝謝外界的不看好，「謝謝他們這樣講，讓我們有動力去取得冠軍。（看到全壘打）。」林昱珉在穀保家商時期是很有標誌性的「龍捲風投法」，後來教頭周宗志和他進行討論，最終決定修改投球姿勢，變成比較偏向正規的投球動作，高抬腿不變，但身體向後旋轉角度變小。之後到美國，林昱珉自己經過測試、研究，再加上「滑步」動作，在接受媒體訪問時，他點出這麼做的兩個原因：第一是讓動作律動性更好，另一個是可以將身體重心帶到後腳，讓自己的節奏會更好，姿勢也更穩定。這些改動，造就我們如今看到的林昱珉投球姿勢：彎腰起身、滑步找節奏後出手，動作獨樹一幟、一氣呵成，不少球迷也認為相當霸氣，有王牌投手的架式。