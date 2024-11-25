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由於台灣健保制度完善且相對其他歐美國家費用便宜，因此多年以來有不少旅居海外人士，仍然會定期返台，接受台灣醫療服務。不過律師林智群日前在臉書發文，有一名長期旅居國外的李姓女子，每年只在農曆春節才返台，李女回台看父親時，收到健保局通知要繳交1個月749（合計2個月1498元）的健保費，李女不滿打行政訴訟，卻敗訴，最後打憲法訴訟，111年憲判字第19號判決指出，健保局的規定沒有法律授權，是違憲。林智群說，本來的解決方式是修法，訂一個授權條款，讓細則變成有法律授權，就合憲。結果健保署決定不修法，乾脆把原本的「停復保制度」廢掉，以後就算是出國，還是要繼續繳健保費，沒什麼「出國就停保，回台再復保」這回事。他說台灣的健保制度針對海外人民，本來規定如果出國超過6個月後停保，回台時，健保局會自動幫你復保，要求繳幾個月健保費，讓你可以使用健保。因為台灣醫療水準高，跟歐美國家相比又便宜，很多人回台都會安排看診或做檢查、看牙齒。林智群認為這樣比較公平，繼續要加入健保，就是要一直繳健保費，怎麼可以說出國就不用繳？或等到「有需求」再繳？他認為很多人是有醫療需求才回台，這樣其實也有道德風險、逆選擇的問題，林智群直言，你有房子，難道出國就不用繳房屋稅、地價稅嗎？對於此結果，林智群說要感謝李女士，為了1498元打官司，幫大家爭取到「出國也要繼續繳健保費」的待遇。衝撞體制大成功、得嘗所願。