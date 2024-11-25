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▲賈永婕上傳台北101點燈照片，內容寫下「世界冠軍」、「TWAM TAIWAN」。（圖／取自賈永婕臉書）

台北101董事長賈永婕日前因在101點燈並放閃老公，被民眾質疑公器私用，沒想到昨（24）日她親自到東京巨蛋見證中華隊拿下世界12強棒球賽冠軍，開心發文喊：「我決定不道歉了，這個光明燈點得真好」。貼文一出吸引近9萬人來點讚，紛紛留言「最強光明燈，讓全世界都看見」。賈永婕前往東京巨蛋見證中華隊拿下2024年世界棒球12強賽的冠軍，更激動地在臉書發文，「我決定不道歉了，這個光明燈點得真好，從11月10日 一直點，就是挺台灣」，還附上兩張台北101的點燈畫面，上面寫著「世界冠軍」、「TEAM TAIWAN」。貼文發出後吸引近9萬人來按讚，也有網友紛紛留言，「愛死賈董！到場支援超值得，點燈點爆」、「台灣最高的光明燈，全世界都看到了，Team Taiwan台灣尚讚」、「舉國歡騰！讓全世界都看見」。而賈永婕會提到不道歉，是因為她的丈夫王兆杰日前透過德杰集團贊助台北101點燈向妻子示愛，遭到民眾質疑夫妻倆「公器私用」，事後賈永婕緊急發出聲明表示，一切符合行政流程，更強調費用將贊助基層棒球，或者協助偏鄉兒童，全是單純的公益活動，自嘲自己「我道歉不應該公開放閃，我道歉不應該打破慣例官僚，我道歉不應該太有創意，我道歉不應該認真幫中華隊應援...」