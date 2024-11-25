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▲狂賀中華隊世界第一，運彩公會估算，彩迷整體可獲5.6億彩金，中華隊獲勝，彩迷也大贏，運彩估算要賠一億多元。（圖／運彩公會提供）

世界12強棒球賽24日冠軍賽，中華隊以4比0擊敗日本隊奪冠，全民為之瘋狂。運彩公會理事長何昱奇估算，昨晚台日冠軍賽，運彩投注金額上飆4億元熱度高。中華隊獲勝，他兌現承諾，今晚5時起在台中市南區南平路35之20號的運彩公會會館發送500份雞排，還有獎金大放送，最高送出7千元，用最狂獎勵向冠軍隊致敬。中華隊24日晚間迎戰日本隊時，何昱奇為激勵全民支持中華隊，祭出500份雞排及獎金大放送，中華隊不負眾望，以4比0擊敗宿敵日本隊，全民熱血沸騰，各行各業紛祭優惠狂賀台灣之光，中華隊勇奪世界冠軍。何昱奇24日晚間宣布，除了25日晚間5時在運彩公會會館發送500份雞排隊外，另祭出獎金大放送，只要投注滿3萬元，並選擇支持中華隊贏日本，便有機會依比例拿獎金，贏1分獎金1000元，贏2分獎金2千元、贏3分獎金3千元，每多贏1分獎金加碼千元，最高7分以上可獲7千元。此外，投注滿6萬元以下者獎金翻倍，最高投注9萬元可享3倍獎金，創下地表最狂投注福利。理事長何昱奇表示，以經驗判斷，預估昨天銷售熱度約4億元，70%投注中華隊，投注中華隊約2億8千萬，賠率均為2倍，，彩迷大贏，昨晚整體應該能獲得5億6000萬元彩金，換句話說，運彩公司恐慘賠1.6億元。正確數字仍應以台灣運彩公布資訊為準。