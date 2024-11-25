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台灣12強奪冠，台股今（25）日跟著嗨，電金傳齊揚，盤中漲逾百點，站上23000點，棒球概念股亮燈漲停，雞排概念股也受惠。2024世界棒球12強賽金牌戰，中華隊以4比0擊敗日本，拿下冠軍，創造台灣棒球新頁、改寫歷史。台股展開慶祝行情今日在電金傳齊功下，早盤跳空漲逾250點，最高漲至23172點，午盤漲幅收斂，漲約百點左右。台灣奪冠，有助帶動民眾赴練習場打球意願，激勵連鎖棒壘球打擊練習場大魯閣股價在開盤不久後，飆上漲停板，半小時內交易量突破2000張，較前一交易日（22日）暴增逾10倍。全台慶祝奪金，颳起免費請吃雞排旋風，雞排概念股成發燒話題，主要業務為飼料與電宰生鮮雞肉的卜蜂今日盤中一度站上百元，漲幅約在1％內，國內最大雞肉供應商大成也受惠，盤中漲約0.4%。觀察台股各類族群表現，截至上午11時，除半導體及航運族群臉綠外，其餘類股皆走揚，其中，光電、其他電子、資訊、玻璃漲逾2%，綠能環保、油電燃氣、百貨、營建、通訊網路、電腦周邊、汽車、生技、化生、食品也都上揚約1%左右。