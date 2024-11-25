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臥花sake bar，這家位於台南的清酒主題酒吧，正逐漸成為當地清酒愛好者的喜愛。酒吧創辦人的背景極為獨特，她曾在日本丹波市的西山酒造場工作，深刻體驗並融入了日本的清酒文化與職人精神。這份寶貴的經歷賦予了臥花sake bar品牌的靈魂，也成為了她在台南創業的初衷。該酒吧以其獨特的選酒理念和深厚的文化內涵，迅速在台南酒吧市場中嶄露頭角，吸引了眾多對日本清酒文化感興趣的消費者。臥花sake bar的品牌理念源自於創辦人在日本的經歷與所見。她在日本工作期間，深入了解了清酒的製作過程，並深深被其中的職人精神所感動。這種精神體現在每一粒米的處理上，從米的選擇、洗米、吸水，到最終釀成清酒的過程中，每一個步驟都充滿了細膩的匠心。創辦人希望能夠透過臥花sake bar，將這份對清酒的熱愛和對職人精神的敬畏傳遞給更多人。她表示，清酒不僅是一種飲品，更是一種文化和生活方式的體現。在日本，清酒與自然、生活緊密相連，這也是她希望能夠在台灣傳遞的觀念。臥花sake bar的核心理念正是將清酒與日常生活相結合，讓台灣的消費者也能感受到清酒所承載的文化內涵和世界觀。臥花sake bar的選酒標準極為嚴謹並且獨特。創辦人堅持只選擇那些能代表清酒文化多樣性的銘柄。這些銘柄大多數在市場上並不為人熟知，但卻各有其獨特的風味與故事，這也正是臥花sake bar所強調的「未知的清酒」體驗。創辦人表示，她希望讓顧客在品嚐這些清酒的過程中，能夠體會到清酒文化的深度與廣度，而不是僅僅停留在那些知名品牌的表面。這樣的選酒理念，為臥花sake bar在台南的酒吧市場中創造了獨特的市場區隔。消費者在這裡能夠找到一些在其他地方難以品嚐到的清酒，這種差異化的體驗，迅速吸引了大量的清酒愛好者和文化探索者，使臥花sake bar成為了他們的固定聚集地。除了現有的清酒主題外，臥花sake bar的創辦人正積極籌備推出無酒精品牌「丹波麴屋」。這個品牌的核心在於利用清酒製程中的材料與副產物，如米麴和酒粕，來創造出新的無酒精產品，此舉旨在擴展無酒精市場，更是為了以不同角度推廣清酒文化，吸引更多不飲酒的消費者體驗清酒所蘊含的文化魅力，將清酒的世界觀以更廣泛的方式傳達給大眾，無論是否飲酒，都能從中感受到清酒文化的獨特魅力。此外，創辦人還計劃將臥花sake bar擴展至更多地區，並以燒酎與清酒調酒為特色，為消費者提供更加多元化的飲品選擇。她的長期願景是能夠在台灣本地釀造清酒，將這一傳統文化更加深入地植根於台灣市場，同時在稻米食用率下降的現代創造米的附加價值達到地方創生，讓消費者能夠享受到更貼近本土風味的清酒體驗。