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世界12強棒球賽台灣昨以4:0完封日本奪冠，舉國歡騰！聯電前董事長曹興誠今（25）日表示，國人看到比賽結果無不熱淚盈眶，一部分是喜極而泣，一部分則是發洩委屈，因為這次比賽「我們還是要委屈地以『Chinese Taipei』名義出賽，不能堂堂正正的打出『台灣隊』的旗號。」曹興誠指出，中共多年來用盡一切手段，希望台灣從國際舞台上消失。不過這次12強賽台灣奪冠，仍然大放異彩；與此大事相呼應的，則還有台灣作家楊双子執筆、英文版譯者金翎翻譯的《臺灣漫遊錄》榮獲美國文學界最高榮譽之一的美國國家圖書獎（National Book Awards）。曹興誠引用楊双子的致辭「100年前就有台灣人說『台灣是台灣人的台灣』，今天的台灣人也依然說這句話，然而我們對話的對象並不相同，100年前對日本人這麼說，現在對中國人說。」他認為，台灣棒球隊和《臺灣漫遊錄》，都顯示了活力四射的台灣人，永遠不可能被極權統治者壓服成為「聽黨話、跟黨走」的奴才。希望中共能夠看到昨晚全台沸騰展示的能量，不要再妄想台灣人會屈服於中共的恐嚇和威脅。