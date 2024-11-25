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▲大蛇丸紀錄第一次買運彩的過程，還喊「中華隊必勝！」（圖／取自honggggg0703 IG）

▲大蛇丸神預言中華隊比分，笑說「今天早上就覺得是4:0完勝日本」。（圖／取自大蛇丸 IG）

中華隊24日在東京巨蛋以4比0大敗日本，奪下12強賽冠軍，讓全國上下激動不已。網紅大蛇丸賽前下注運彩時，就預言中華隊會以4比0完勝日本，讓好友驚訝喊：「真的預言之子！」大蛇丸在台日冠軍賽之前就在運動彩券行下注1500元，打賭中華隊會獲得勝利，笑說人生第一次買運彩就獻給中華隊，還在店內喊「中華隊必勝」，更直言就覺得是中華隊會贏！如今中華隊真的獲得冠軍，好友發出比賽前大蛇丸專心聽店員講解下注規則的畫面，當被問到押大小比分時，大蛇丸斷言：「壓中華隊4比0大勝日本」，讓好友嚇到說大蛇丸真的預言之子。大蛇丸看到好友發出自己神預言比分的限時動態也立刻轉發，寫下「今天早上我就覺得會是4比0完勝」。影片一出，也讓網友驚訝寫下，「原來大蛇丸才是最強預言家直接命中中華隊4:0，以前都以為他只會嘴砲而已，沒想到是最強預言家」。