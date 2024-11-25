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台灣第三方支付龍頭LINE Pay將於12月5日改列上市掛牌，今（25）日開放申購，新股申購張數共計1748張承銷股票，每人限購1張，承銷價為每股508元，參考LINE Pay在今日興櫃開盤價600元，若成功抽中一張新股，投資人可望現賺9.2萬元。《NOWnews今日新聞》整理LINE Pay抽籤時程、股票如何申購、抽籤技巧等重點，帶您一次看懂。➙ 公開申購：11月25日至27日➙ 預扣款日：11月28日➙ 抽籤日：11月29日（通常為上午9點半前進行抽籤，中午12點前可確定中籤結果。）➙ 未中籤還款日：12月2日➙ 撥款日：12月5日要抽股票，首先需開立股票戶頭，再透過合法券商申購股票，通常證券商都會將股票抽籤的功能，放在它們交易股票的App中，投資人也可透過現場、電話、線上，或是券商的網站申購。為避免申購人失去抽籤資格，必須在交割日前將足夠的資金匯入帳戶。不過要特別留意，只能選擇一家經紀商辦理申購，不得重複申購，且已扣繳的申購處理費20元不會退還。在申購股票時，除了要先預扣股票承銷價，股票抽籤一次要付手續費20元，以及幸運中籤要付一筆工本費50元等2筆費用也會一併扣除。➙ 以LINE Pay舉例來說，申購股票承銷價為508元，可認購1張，扣款日當天會被扣50.8萬元的股票承銷價（承銷價為508元×1000股）、20元的手續費，以及50元的中籤工本費，共計50萬8070元。如果沒有抽到，未中籤還款日為12月2日，當日將退還50萬8050元，也就是股票申購價50.8萬元，以及中籤通知工本費50元，而20元申購手續費則不會退還。扣款金額不足代表「不符合抽籤資格」，僅會顯示申購失敗，不會被認定是違約交割。所以如果在扣款日前後悔申購，也可趕緊把帳戶的錢移走，以扣款失敗來放棄抽籤資格。股票抽籤會如此受歡迎的主要原因是它具有「低成本、高報酬」的特性，通常申購價格（承銷價）會低於市價，若幸運抽中的話，待股票撥入帳戶後，就能賣出賺價差。不過若是溢價差（價差/承銷價×100%）太少，即使抽中能賺的價差也不多，如果碰上股價跌破承銷價的情況，則要面臨倒虧的風險。➙ 避免挑價差過小的股票從申購日到撥券日有大約8至10天的時間差，過程中股價可能會下跌，價差可能會縮小，市價恐有跌破承銷價的疑慮，等於一抽中就被套牢。不過溢價差要到多少才能抽籤，仍視個人投資心態而定，比較保守的投資人會希望達到價差20%以上才會抽。➙ 留意股價波動參與股票抽籤期間，若股價波動過大，恐有跌破申購價的可能性，如果在扣款前陷入倒虧風險，可以「將資金轉出交割帳戶」的方式，讓帳內餘額低於預扣金額，藉此放棄抽籤資格；銀行業者表示，若已扣款，可在一拿到股票就脫手，降低賠本機會。➙ 多找幾個親朋好友幫忙抽一個身分證字號碼只能抽一次，可多找幾位親朋好友一起參與抽籤，提高中籤率。➙ 在撥券當天就賣出，避免抱股留倉多數人參與股票抽籤，是為了賺取其中的價差利潤，故建議撥券當日若有獲利，可盡快脫手獲利了結，因為無法確認這檔股票是否具有長期投資的價值。LINE Pay收入主要來源為手續費收入，佔總營收83%；其次為金融推廣合作收入，佔12%，以及廣告行銷平台收入佔3%；LINE Pay今年前3季累計營收為新台幣45.92億元，年增32.3％，前3季稅後純益4.79億元，每股賺7.99元。董事長丁雄注表示，今年前3季獲利表現已超過2023年全年。