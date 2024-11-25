我是廣告 請繼續往下閱讀

一般法說都是行禮如儀由總經理報告業績，董事長親自出席，但台泥上週五（1/22）的法說會，台泥董事長張安平背著一包重達40公斤卜特蘭低碳水泥進場，引發熱議。財信傳媒董事長謝金河表示，對此畫面「感受到及大的震撼」，肯定他的接地氣，更解讀此舉是要告訴大家，未來低碳水泥會是市場主流。謝金河以「天下武功，唯快不破！看張安平的用心良苦」為題撰文，他表示，張安平在法說會背著自家產品，也就是一包重達40公斤的卜特蘭低碳水泥進場，並大讚此舉很接地氣。謝金河表示，張安平背水泥進場動作，是想要告訴大家，台泥是靠著水泥一包一包賣起家的，任何事業都要靠累積，更要與時俱進，沒有要放棄水泥，而是要轉向低碳水泥，同時逐漸降低中國比重從35%到21%，土耳其上升到21%，葡萄牙從3%到11%，他認為低碳目標下，未來低碳水泥會是市場主流。謝金河指出，台泥未來活化資產也是重要任務，台泥土地帳面價值602億元、竹東逾2萬坪已正式開發。另在法說會上端出BBU，也就是伺服器備援電池模組，要告訴大家，台泥子公司能元科技的Molicel更具競爭力。謝金河表示，這些年大多傳統產業都面臨中國殺戮，生存愈來愈困難，在張安平領軍下，自2017年起積極轉型，背水泥此舉，除了想傳達傳統產業轉型困難外，也在說明台泥轉型成果，並稱讚「在台灣，這是一個非常卓越的經營者」。同時提到台泥獲利下沉，股價沉寂很久，但其實本業獲利已從第1季的12億元上升到62億元，有漸入佳境趨勢，其用心良苦令人感佩。