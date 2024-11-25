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▲▼陳傑憲五官深邃、俊美，有「中職吳奇隆」、「中職四爺」、「史上顏值最高隊長」、「台灣隊長」等封號。（圖／記者葉政勳攝、陳傑憲IG）

▲日本網友被陳傑憲圈粉，打趣地說會原諒陳傑憲。（圖／翻攝自X）

▲▼陳傑憲（上圖右）8年前和吳奇隆一起錄影，兩人各自在不同領域發揮所長，惺惺相惜。（圖／Yahoo提供、陳傑憲IG）

中華隊昨（24）日在世界12強棒球冠軍戰對上強棒日本隊，最終以「中職吳奇隆」、隊長陳傑憲擊出一支價值連城的三分全壘打，帶領中華隊28人摘下桂冠，陳傑憲酷帥長相和奪冠後喜極而泣的反差圈粉不少日本球迷，有人就說陳傑憲外貌太出眾，雖然日本輸球，但也只好原諒陳傑憲。一名日本網友在X發文：「陳傑憲長得太好看了，無論如何我也只能原諒他。」該篇貼文昨天晚上7點一發布，至今吸引逾11萬瀏覽次數，不少台灣人回覆：「身為男性的我，也是覺得陳傑憲很帥，台日友好」、「慧眼識四爺」、「歡迎來台灣看球」、「台日友好」、「true」、「謝謝日本！nice game」、「日本隊真的很強，感謝雙方帶來了一場精彩比賽！」該網友事後再度發文：「昨天晚上的這篇文章在我一生中第一次在X上瘋傳，每個轉發它的人都積極地說『我同意～』和『日本隊是也很棒～』」、「謝謝！每個人都喜歡日本。我也喜歡台灣，謝謝！」吳奇隆2016年7月月上黃子佼主持的網路直播節目《佼心食堂》，陳傑憲以特別來賓身分出席，都是學體育出生、外貌神似的雙帥同台，製造不少話題，當時22歲剛加入統一獅擔任內野手的新秀陳傑憲一出場，吳奇隆即露出目不轉睛的表情，直呼真的好像自己，還說「我要回去問我爸爸」。黃子佼後來得知陳傑憲小吳奇隆23歲，驚喊「吳奇隆的年紀可以生出陳傑憲了」，陳傑憲則謙虛地稱讚吳奇隆保養得很好，「如果我40歲也能長這樣，真的覺得我爸媽把我生得太好！」