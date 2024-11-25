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輝達財報優於預期，帶動台股今（25）日開盤走高漲逾200點，一度攻上2萬3，最高來到23172點，但隨後漲勢收斂，終場以22948點、漲44點作收，成交量4689億元。最新美股道瓊工業指數再創高，延續美國選後漲勢格局，權值王台積電早盤開高5元，最高達1050元，漲幅約1％，但隨後盤中翻黑，終場跌10元以1030元作收；鴻海則是開高走高，終場以漲7.5元、210.5元收，漲幅3.68%。聯發科則是跌30元，收在1280元，跌幅2.29%。世界棒球12強球賽台灣以4比0完封日本奪冠，則是帶動棒球及慶祝概念股氣勢，經營棒壘球打擊場的大魯閣股價跳空漲停，鎖在21.45元、漲幅1.95元或10%，股價站上8個月以來新高，成交量超過3358張。此外，台灣虎航將在11/29轉上市，每股承銷價40元，公開申購中籤率0.2%，凍結市場資金357億元，今日公開抽籤結果。雖然股價由紅翻黑，以跌0.7元、75元作收，但仍高出承銷價35元，抽中等於可賺3.5萬元。