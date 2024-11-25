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外交部長林佳龍今（25）日結束訪歐行搭機返台，外交部指出，此行成果豐碩，拜訪歐洲議會、立陶宛及波蘭，期間更會晤了歐洲議會及各國國會友台小組友人，包括歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）、立陶宛國會新任友台小組主席巴洛諾瓦（Ruslanas Baranovas）、波蘭國會波台國會小組主席圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）等重要友我議員，有助深化台歐民主同盟合作。外交部指出，林佳龍在比利時期間，參訪位於魯汶市的「比利時校際微電子研究中心」（imec）總部，並與imec執行長范登霍夫（Luc Van den hove）會晤，推動台歐深化先進半導體供應鏈韌性的連結。訪問立陶宛時，更率領「台灣卓越無人機海外商機聯盟」出席11月21日台立合辦的「無人機產業論壇」，並與立國國防部政務次長莫妮卡（Monika Koroliovienė）在活動開幕式致詞。我國、立陶宛及歐洲共約60家無人機廠商逾200人共襄盛舉，兩國產業代表並簽署瞭解備忘錄，展現合作打造無人機民主同盟供應鏈的決心。林佳龍訪問波蘭時，則應邀參加「國際經濟合作協會」率領我國資通電信、電子半導體、智慧城市交通及無人機產業等廠商於11月22日在波蘭舉行的「強化台波經濟合作論壇」，並於11月23日在羅茲市（Łódź）見證台波商會及波台商會簽署合作瞭解備忘錄，兩商會未來將與國經協會及波蘭全國總商會（KIG）共同合作，開展台波經貿新局。為展現台灣「價值外交」精神，林佳龍亦於華沙見證我國透過「烏克蘭城市聯盟」捐贈烏國580座城市所需的發電機，以及2,600台愛心台灣品牌筆電，協助烏國各級學生縮短數位學習落差，兩項物資總捐贈價值達1,000萬美元。外交部強調，未來將持續推動「總合外交」，與歐洲及理念相近夥伴共同陣營共同強化民主韌性，深化台歐經貿連結，鞏固台灣全球供應鏈的關鍵地位。