我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱育賢在IG寫下奪冠心情。（圖／翻攝自朱育賢IG）

▲世界棒球12強中華隊一壘手朱育賢。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

朱育賢在昨（24）日在世界12強棒球錦標賽中使出再見雙殺美技，讓中華隊以4:0完封日本武士隊，讓全台球迷落下感人淚水，他今也在社群動態更新貼文，卻透露自己在系列賽中狀況不是很好，多虧了強大又可愛的隊友們，職棒啦啦隊女神籃籃也留言替他加油，「生日快樂朱哥，你很棒！」朱育賢在中華隊奪冠後，今在IG更新動態，「早安，所有驚奇的一切都不在我們的夢中，但是我們真的做到了，寫下屬於我們的故事，謝謝我最強大又可愛的隊友們，，那瞬間讓我能深深烙印在心中一輩子，就一起 TEAM TAIWAN，這是最棒的生日禮物。」許多球迷都湧進留言，「你的完美雙殺關門！太帥」、「最後一球很挺啦，愛朱哥」、「辛苦了，你們都是最棒的」，包括職棒啦啦隊女神籃籃也喊道，「生日快樂朱哥 你很棒！」回顧昨晚的比賽，在九局下半，朱育賢先是接殺日本打者栗原陵矢的平飛球，再踩回一壘壘包，讓來不及回壘的森下翔太成成為最後一個出局者，完美的「再見雙殺」終結了日本隊的連霸夢，也改寫了台灣棒球新歷史。