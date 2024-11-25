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彰化地檢署接獲檢舉，曾任彰化縣某醫院器官移植中心的外科醫師陳堯俐，涉嫌違法仲介10名病患，以300萬至500萬不等的高價，至中國醫院進行非法進行活體器官移植、牟取暴利，而陳姓醫師更從中獲得高達1482萬不法獲利。檢方今（25）日依違反人體器官移植條例，將陳堯俐等5名被告起訴，並扣押2千多萬不當利得。根據檢方調查，陳堯俐涉嫌利用職務，與黃姓生技業者等4名共犯，仲介10名國人前往中國醫院，進行肝臟與腎臟移植犯行，包含「肝臟供體費」、「腎臟供體費」、醫療費、中國醫師報酬、食宿交通等移植相關費用，每名病患肝臟移植，費用高達新臺幣500萬元至750萬元，腎臟移植則需花費300萬元至350萬元不等的高價，進行手術移植，但多數病患在器官移植後，存活時間僅有2、3 年，甚至有病患因器官移植失敗不治，或回國後一週內即過世的事件。彰化檢方指出，這5人明知人體器官移植或提供、取得，僅能以無償方式為之，不得基於營利而為器官買賣及仲介；且移植器官分配，應基於公平原則，不得以金錢或其他物質，做為分配之基準。陳、黃、楊、林等4人，竟自2016年間起，至2019年間，基於違反人體器官移植條例之犯意聯絡，有償仲介國人赴中國山東省、湖南省進行肝臟、腎臟購買及移植，並向病患收取費用後，部分透過有幫助犯意之洪姓被告，再以地下匯兌方式，與中國醫師互分費用。陳堯俐另指示在臺灣擔任其助理，且具有幫助犯意之謝姓護理師，至中國前往指導護理、教導病患術後照護事宜，不法所得合計2037萬元，目前被檢方查扣並聲請沒收。檢方痛批被告等人嚴重違反醫學倫理、破壞器官無償捐贈之普世基本原則，及我國之國際形象，情節重大，且陳堯俐於2008年間，曾因違法移植器官遭送懲戒，卻未知悔改仍繼續違法行為，故具體求處有期徒刑6年。據了解，陳堯俐是全國五大肝臟移植手術名醫之一，也是台灣腹腔鏡手術、肝手術、肝移植手術、腫瘤外科手術權威，在彰基服務超過30年，彰基的器官移植中心從無到有，陳堯俐功不可沒。不過，2022年6月在彰基任職的陳堯俐，突然傳出不再被續聘「被離職」的消息，理由是曾多次在未報備院方之情形下，赴器官來源不明及備受爭議的中國，執行器官移植手術。但陳堯俐當時喊冤，強調一切都是抹黑，後來他轉到彰化秀傳及台中中山附醫任職，如今被起訴，更北檢方求處6年重刑。