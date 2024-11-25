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台股今（25）日開盤就走高，一度漲幅超過200點，盤中最高達23172點，但隨後漲幅收斂，終場收到22948點，上漲44點，2萬3關卡及月線得而復失，成交量4689億元。其中，三大法人今日同站買方153億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資上週五由賣轉買後，今日再接續買，買超52億元；投信則是「連6買」，今日買超61億元；自營商（自行買賣）則是買超44.98億元，三大法人合計買超153億元。最新美股道瓊工業指數再創高，延續美國選後漲勢格局，權值王台積電早盤開高5元，最高達1050元，漲幅約1％，但隨後盤中翻黑，終場跌10元以1030元作收；鴻海則是開高走高，終場以漲7.5元、210.5元收，漲幅3.68%。聯發科則是跌30元，收在1280元，跌幅2.29%。世界棒球12強球賽台灣以4比0完封日本奪冠，則是帶動棒球及慶祝概念股氣勢，經營棒壘球打擊場的大魯閣股價跳空漲停，鎖在21.45元、漲幅1.95元或10%，股價站上8個月以來新高，成交量超過3358張。