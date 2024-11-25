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▲成功嶺後山的成功西路，是前往望高寮的捷徑，但道路彎曲狹窄，還須穿越一大片墓地。（圖／翻攝google街景圖，2024.11.25）

▲台中市長盧秀燕今天主持成功西路拓寬工程開工典禮。（圖／台中市政府提供，2024.11.25）

▲台中市台75-1成功西路拓寬工程正式開工，市議員張家銨欣見民眾的耐心等待迎來成果。（圖／張家銨提供，2024.11.25）

台中市由成功嶺門口通往望高寮的成功西路，長期以來路窄又彎，還穿越公墓區，光是白天經過就讓人心生寒意，更別說晚上連路燈都沒有，因此有「阿飄路」別名。台中市長盧秀燕今天主持拓寬工程開工典禮，未來可望紓解交通瓶頸。在地的美女議員張家銨，6年前初試啼聲時拍的走夜路影片，也在今天重新出土，風格詭異又帶點黑色幽默，眾人不禁驚呼「真的是她嗎？」以成功嶺新訓中心大門為起點、蜿蜒往大度山上的成功西路，山區道路彎曲狹窄，最窄處僅3.5公尺，不僅車輛視線受阻、會車困難，沿途相思林間不時出現的墓塚，更讓人不寒而慄。這條路雖是進入台中工業區與周邊景點如清新溫泉飯店、望高寮的便利路徑，但外地遊客通常走一次就被嚇到，從此視為畏途。台中市府斥資8億120萬元，成功嶺到烏日第九公墓長約2.55公里的道路，將拓寬至15公尺，並建置2.5公尺寬實體人行道、1.25公尺寬自行車專用道，預計2026年完工。市長盧秀燕今（25）日身穿中華隊應援球衣，親自主持拓寬工程開工祈福典禮，強調「路若會通，子孫才會成功」。今日活動包含立委顏寬恒、在地市議員林昊佑、張家銨、曾威、吳瓊華、林孟令都到場。張家銨6年前專為成功西路拍攝的一支影片，今天也重新出土，2018年她初次參選市議員時，曾於夜間站在漆黑的成功西路拍攝政見影片，透過實際畫面凸顯道路的昏暗與危險，藉此向市府爭取改善。這支54秒的影片，從路邊廢棄座椅的南瓜燈開場，接著帶入深夜的成功西路遠景，穿著白衣牛仔褲的張家銨，拿著南瓜燈站在路中間，燈光將清秀臉龐映照得讓人寒毛直豎。張家銨講完政見後，幽冥中出現一隻踽踽獨行的流浪狗，和一對婦人的對話「哎喲！這個候選人是在站路口吼〜」「啊站在墓仔埔是要站給誰看？」「阿選市議員有需要這樣吼〜」讓人尚未平復的心情，瞬間由驚懼轉為噴笑。張家銨表示，成功西路拓寬工程從規劃到開工經歷多年，民眾的耐心等待終於迎來成果，長期以來的交通瓶頸將獲解決，地方期待一條應該讓人安心、便捷的道路，能真正變得真正好走」。