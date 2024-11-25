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▲福華飯店的饗福商城線上線下同步推出「台中福華冠軍牛肉麵-響福牛肉麵禮盒」買一送一。（圖／福華飯店提供）

▲凡彼餐飲集團嗨瘋，直接送出一萬球冰淇淋分享冠軍滋味。（圖／莫凡彼提供）

▲台中燒肉霸主屋馬燒肉25日起連續四天限時優惠再加碼。（圖／屋馬燒肉餐飲提供）

▲阿秋餐飲旗下三店，入店用餐，每桌可享有一鍋「1元火鍋」優惠，（圖／阿秋餐飲供）

世界12強棒球賽24日冠軍賽，中華隊以4比0擊敗日本隊奪冠，全民為之瘋狂，各行各業更是祭出各種優惠狂賀台灣之光─中華隊勇奪世界冠軍，諸如莫凡彼餐飲集團嗨瘋，直接送出一萬球冰淇淋、屋馬燒肉連續四天限時優惠外，更加碼每日免費招待40組顧客品嚐日本雪花和牛等，要和全民一起分享冠軍滋味。中華隊24日晚間在12強冠軍賽的精彩表現，締造台灣棒球史上最輝煌的成就！狂賀中華隊奪冠，台中市多家業者紛紛宣布祭出優惠同慶，首先是莫凡彼餐飲集團老闆，免費送出一萬球冰淇淋，凡於活動期間26日至29日到莫凡彼餐飲集團粉絲專頁貼文底下留言，分享冠軍賽中讓你最感動的一刻，並到門市出示該留言畫面，即可免費兌換單球冰淇淋一球，全台25間店適用品牌是莫凡彼餐廳、尖牙義式廚房土城店、海岸線美式海鮮麗寶店，每店限100份，每人限兌換一次，數量有限，送完為止。台中日月千禧酒店即日起至11月30日，1F旅覓酒吧及24F極炙牛排館全品項啤酒買一送一。1F旅覓酒吧單片蛋糕買一送一、麵包第二個半價、單品西點伴手禮加30元多一件。歐客佬CoE精品咖啡（美式/拿鐵）杯飲買1送1，再加碼多送1包2024世界盃虹吸咖啡大賽世界冠軍配方掛耳咖啡包。台中福華大飯店即日起至29日全館餐廳3F覓舍、3F江南村、16F海華樓小吃區，全面85折+10%。 1F豪吧門市、饗福商城線上線下同步推出「台中福華冠軍牛肉麵-響福牛肉麵禮盒」買一送一、主廚冠軍私房醬「堅果花椒醬」禮盒買2送1。此外，1F豪吧門市豪吧咖啡買一送一，另有更多產品與門市同步推出買一送一。用優惠開吃挺中華隊勝利奪冠軍！台中燒肉霸主屋馬燒肉25日起連續四天限時優惠，日本和牛牛排只要666元，更加碼每日免費招待40組顧客品嚐日本雪花和牛，邀請全國球迷一起到屋馬大口吃肉，共享冠軍滋味！ 屋馬集團創辦人金泰宏表示，中華隊這次的表現振奮人心，作為熱愛棒球的品牌，非常榮幸能以這次冠軍慶典回饋球迷，邀請大家來屋馬大啖日本頂級和牛，共度這個載入史冊的榮耀時刻。狂賀中華隊獲得2024世界12強棒球錦標賽冠軍，即日起至29日凡加入麗寶樂園渡假區LINE會員，購票時出示會員畫面，即可享探索世界、天空之夢摩天輪門票(全票原價)買一送一，等於兩人玩樂園只要1,300元、搭摩天輪300元；加入會員還可享飯店住宿抵用金、OUTLET停車折抵等好康優惠!此外，全台最大摩天輪「天空之夢」即日起至12/1，每晚7點起播放中華隊奪冠燈光秀，麗寶樂園渡假區表示，本次特別製作球員揮棒擊球瞬間與Team Taiwan NO.1動畫，要透過點亮摩天輪燈光秀向這群台灣英雄致敬。阿秋餐飲集團宣布，即日起到29日一連5天，凡入店用餐每桌可享有一鍋「1元火鍋」優惠，適用旗下三家店：「海鮮樓」、「健康店」以及「串樂吧」。「1元鍋物」原價是680~1380 ，口味多元，包括大甲芋頭米粉鍋、黑蒜土雞鍋、東北酸白菜鍋、紅蟳海鮮鍋和剝皮辣椒雞鍋。85℃和全台球迷一起狂歡慶賀，即日起至30日，8５會員可至8５Cafe APP以點數兌換領取「學習伯牙鮮奶茶(中杯)買一送一券」，免費請會員喝第二杯，每名會員限領一張，限量１萬張，兌換期限即日起至113/12/20(五)，會員千萬別錯過！精彩的賽事裡「三角形是這次上壘最帥的手勢 ！」，85℃即日起至12月25日推限時優惠，主題款三角形切片蛋糕第二件8折。