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▲本屆金馬獎最吸睛段落為歌手王若琳（中）、陳虹任（左）榮獲最佳原創電影歌曲。（圖／牽猴子提供）

▲許光漢（左）、吳君如（右）在典禮上「借位接吻」的互動橋段，被許多粉絲稱讚是典禮最高潮。（圖／myvideo）

▲第61屆金馬獎頒獎典禮場內花絮。（圖／金馬執委會提供）





▲本屆金馬獎頒獎典禮撞上世界12強棒球台日戰，收視大受影響。（圖／金馬執委會提供）

第61屆金馬獎23日圓滿落幕，今（25）日收視成績出爐，雖然剛好遇到世界12強冠軍預賽，收視不敵往年，但電視加網路轉播總收看人次還是突破732萬，其中典禮最高收視落在王若琳、陳虹任榮獲「最佳原創電影歌曲 」並致感言，收視2.82 （收視人口61.3萬人）。金馬頒獎典禮收視最高點部份為王若琳、陳虹任以《鬼才出道》獲得最佳原創電影歌曲，收視率達2.82（收視人口61.3萬人），而後則是《A 面:我的一天》榮獲「最佳劇情短片」、福多瑪榮獲「最佳原創電影音樂」位列第2、3名。而星光大道最多人看的部分則是黃宣踏上紅毯受訪，收視率衝到1.08，去年金馬影后林品彤次之，收視1.06，導演李安壓軸登場位居第3名，收視1.02。網路部分由MyVideo、LINE TODAY同步轉播。MyVideo影音平台收視前3名，由上屆影帝后吳慷仁及林品彤頒發最佳女主角獎最高；第2名為日本男神阿部寬和金馬影后張艾嘉攜手頒發最佳男主角獎；第3名是正在服替代役、特別請假到場的許光漢及香港演員吳君如共同頒發原著劇本及改編劇本獎片段，兩人台上一搭一唱、借位激吻話題十足，被許多網友稱讚是典禮最高潮。而LINE TODAY的收視前3高，第1名是導演李安頒發終身成就獎給「永遠的俠女」已故演員鄭佩佩；許光漢及吳君如頒發原著劇本及改編劇本獎居次；最後則為電影「鬼才之道」演員陳柏霖及王淨頒發造型設計及美術設計獎。