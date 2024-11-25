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台灣虎航將在11月29日改列上市掛牌，今（25）日抽籤結果出爐，新股申購張數共計1790張，每人限購1張，承銷價40元，根據證交所統計，在剔除不合格申購筆數後，共計有85萬7752名股民參與抽籤，中籤率僅0.2%。《NOWnews》整理抽籤公布時間、如何查詢抽籤結果、未抽中還款資訊、近期還有哪些股票可參與抽籤等重點，帶您一次看。➙ 公開申購：11月19日至21日➙ 預扣款日：11月22日➙ 抽籤日：11月25日（通常為上午9點半前進行抽籤，中午12點前可確定中籤結果。）➙ 未中籤還款日：11月26日➙ 撥券日、上市時間：11月29日台灣虎航日前開放申購，承銷價40元，若以25日收盤價75元計算，抽中的幸運兒可望賺到3萬5000元，投資報酬率為87.5%。新股申購張數共計1790張，每人限購1張，剔除不合格申購筆數後，共85萬7752筆可參與虎航股票抽籤，中籤率僅0.2%。可詢問所屬營業員，或透過券商App查詢結果，不過各家券商APP公布時間不一。幸運中籤者可於11月29日虎航上市當日獲得股票配發，股票將撥入中籤人的帳戶中，當天即可賣出。未中籤者，預計會在抽籤日的隔天，也就是11月26日收到還款，共40050元，也就是股票申購價4萬元、中籤通知工本費50元，當初繳出的20元申購處理費則不會退還。➙ 久昌預計12月4日掛牌上櫃，每股承銷價138元，承銷張數620張，以今日興櫃價格185元計算，若是抽中有機會現賺4.7萬，報酬率34%；公開申購日為11月22日至26日。➙ 吉茂精密近期將進行增資，承銷價30元，承銷張數為680張，以今日收盤價40元計算，中籤可賺1萬，報酬率33%；公開申購日為11月22日至26日。➙ LINE Pay預計12月5日掛牌上市，每股承銷價508元，以今日收盤價597元計算，若是抽中有機會現賺8.9萬，報酬率17%；公開申購日為11月25日至27日。➙ 逸達近期將進行增資，每股承銷價76元，以今日收盤價80元計算，抽中現賺4000元，報酬率5.2%；公開申購日為25日至27日。➙ 燿華近期將進行增資，每股承銷價26元，以今日收盤價33元計算，抽中賺7000元，報酬率26%；公開申購日為11月26至28日。➙ 北極星藥業-KY近期將進行增資，每股承銷價49元，以今日收盤價54.3元計算，抽中賺5300元，報酬率10.8%；公開申購日為11月27至29日。➙ 華孚近期將進行增資，每股承銷價50元，以今日收盤價68.9元計算，抽中賺1.89萬元，報酬率37.8%；公開申購日為11月27至29日。