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▲24日上午，彰化舉行馬拉松活動，9歲男童跟著參賽父親陪跑，未料遭小客車擦撞，身體頭部遭輾壓，當場失去生命跡象，詳細情況還需進一步釐清。（圖／翻攝畫面）

彰化縣二林鎮24日舉行「伯立歐公益路跑」活動，9歲陳姓男童遭黑車休旅車闖入賽道遭撞不治。彰化縣警察局芳苑分局初步調查，楊姓駕駛疑未注意前方路況釀禍，依過失致死罪嫌移送，今（25）日下午檢方諭知8萬元交保。回顧意外發生經過，24日上午7時52分，肇事休旅車當時由儒林路二段往北行駛，闖入公益路跑賽道，撞上同向的陳姓男童，男童遭撞擊頭部受創，送醫不治。肇事駕駛楊男稱，現場沒看到管制，只知道很多人在路跑，他以時速20公里緩緩前進，沒看到有小孩，直到車底輾到東西，才停車查看，但已來不及。主辦單位則表示，昨天賽道有交通管制，出動百餘名交管人員，詳細情形待釐清，他們會全力配合調查。今天上午11時許，男童父親在親友陪同下，重回事故地點招魂，據了解，陳姓男童就讀鹿港某國小4年級，熱愛足球運動，個性活潑有禮貌，讓親友、師生都難以接受。彰化縣長王惠美也在今天下午前往殯儀館關心家屬，並致贈慰問金，指示社會處及相關單位全力予以協助後續相關事宜，希望小弟弟一路好走。