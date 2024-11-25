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國泰數位服務ETF（00909）為全台唯一與比特幣高度相關的ETF，受惠於彼特－幣近期漲勢，00909股價再飆高，年報酬率超過104%，月報酬、季報酬和年報酬分別站上20.37%、35.27%。法人指出，00909報酬率能有如此的報酬率，主要有3大因素。首先，比特幣ETF於今年年初在美國獲准上架，多年來苦無合法合規的投資途徑，終於得到資金宣洩的正當管道，全美比特幣ETF規模自美大選後呈現直線式上升。第二，自全球啟動降息循環後，全球大批企業資金得到緩解，亟欲尋求高報酬的投資標的，帶動加密貨幣產業。第三，自川普宣布上任，美議員趁勢提出要賣黃金，將比特幣列入戰略儲備，因美國法案推動生效也需要時間，預期比特幣搶購潮的心理，已開始在市場發酵，就有機構預測，這波全球大戶跟著美國一起賣黃金買比特幣的風潮，至少會持續到川普上任後幾年，比特幣目標價已喊到百萬美元。00909雖非直接投資比特幣，但成分股鎖定加密貨幣產業和數位支付界的指標型大公司，ETF成分股中第一大占比就是微策略，微策略堅持一路買比特幣，股價跟著比特幣市價一路噴漲，儘管近日被法人短線放空，但長線仍有望跟隨比特幣市價一路向北。至於市場擔憂的比特幣有沒有大幅拉回的可能性，MicroStrategy創辦人兼比特幣多頭Michael Saylor指出，川普的勝選明確的決定加密貨幣和比特幣在美國的未來，他認為短期內真的沒有看到任何利空威脅，提供市場解答。