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▲陳傑憲16歲理著平頭，遠赴日本來到岡山共生高校就讀。（圖／取自《公視新聞網》）

台灣中華隊長陳傑憲除深邃的五官及精湛的球技受到球迷喜愛外，訪談中流利的日文更讓他成為日本媒體寵兒，而這一切都要回到他高中時遠赴日本岡山學習棒球。在《公視》的訪談中身高只有173公分的陳傑憲透露，自己的身高在台灣太矮，難以被看見，所以選擇赴日發展，認為這樣比較有機會。《公視》近日播出陳傑憲16歲時遠赴日本岡山共生高校留學的片段，當時有特派記者到岡山採訪他以及其他台灣球員，當時陳傑憲理著平頭，模樣青澀的對鏡頭表示，自己想要回去（台灣），在這裡（日本）真的會想家，「我來到這邊大概1、2個月，覺得語言要重新學很麻煩。」而身高只有173公分的陳傑憲，也提到來日本學棒球的關鍵原因，「這種身高在台灣不行，想說來日本發展，大概比較有機會。」他還透露，高一在三民高中讀到聯賽打完選擇退學，後來一路自己練球，直到4月共生高校開學，才到日本繼續完成高中學業。陳傑憲當年希望能進入日本職棒，因此提交職業志願書，但最終未被任何球隊指名，又顧慮到家中經濟狀況，所以最後選擇回到台灣，加入文化大學棒球隊，後來在2016年的中職選秀中加入統一7-ELEVEn獅。