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9月、10月統一發票中獎號碼今（25）日出爐，台灣線上零售業龍頭momo富邦媒本期中獎發票共開出近5萬組，其中包含一張200萬元特獎，幸運得主花費不到800元購買知名品牌聲波電動牙刷，便成功抱走200萬元大獎。9月、10月統一發票獎別共有6大獎，分別為特別獎1000萬元、特獎200萬元、頭獎20萬元、二獎4萬元、三獎1萬元、四獎4000元、五獎1000元、六獎200元；另外，雲端發票專屬獎則有4類獎項，包括30組100萬元獎、1萬6000組2000元獎、10萬組800元獎、165萬組500元獎。Momo富邦媒本期中獎發票共開出近5萬組，其中拿走200萬元特獎的幸運得主，原先花費不到800元購買電動牙刷，羨煞眾人。為能消費者輕鬆掌握中獎資訊，momo「中獎發票」查詢服務新上線，每逢單數月25號發票開獎日，會員可透過momo APP會員中心點選進入「中獎發票」專區，即時檢視中獎發票訊息。