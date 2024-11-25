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▲曾登富比世台灣首富的張聰淵起家工廠，位在饒平路的良興得協鞋業，在下午3點40分因不明原因起火燃燒。（圖／翻攝畫面）

雲林縣莿桐鄉今（25）日發生一起火警，曾登富比世台灣首富的張聰淵起家工廠，位在饒平路的良興得協鞋業，在下午3點40分因不明原因起火燃燒，造成現場竄出大量濃煙。消防局獲報後，立即出動9車21人前往救援，最終於4點35分撲滅火勢，所幸無人受困，該工廠已無生產作業，燃燒物為板模及廢棄材料，詳細起火原因仍待調查。雲林縣消防局指出，今天下午3點40分接獲通報，位在饒平路的良興得協鞋業公司因不明原因發生火警，由於該工廠已停業，現場燃燒物為板模與廢棄材料，燃燒面積約100平方公尺。消防局獲報後，通報第一大隊前往指揮，共出動9輛消防車、2輛救護車和21名消防人員，在4點26分控制火勢，4點35分撲滅，過程中無人受困、傷亡，起火原因尚待調查。工廠的警衛表示，目前工廠已經停業了，目前僅有他一個人在看管，沒有其他工人，也沒有生產線在運作。據悉，位於連登3年台灣首富的鞋王張聰淵，曾在雲林縣斗六市一家代工鞋廠工作，自行創業開設鞋廠，所創辦的宏福實業，發跡於雲林縣莿桐鄉饒平村，之後再把生產重心移到中國，再轉進越南，甚是拓展至緬甸、多明尼加，2021年，富比世公布宏福實業創辦人張聰淵，以138億美元資產成為台灣首富，由於行事低調被稱為「神祕鞋王」。