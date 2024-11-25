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▲12強中華隊封王，運彩公會在台中會館準備大批雞排發送，球迷大排長龍等候領取。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.25)

▲12強中華隊封王，運彩公會發送雞排大請客，吸引大批球迷擠爆會館廣場。（圖／記者金武鳳攝，2024,11,25)

12強冠軍賽中華隊擊敗日本隊封王，舉國歡騰，運彩公會兌現承諾，今天傍晚在台中發送500份雞排，吸引球迷大排長龍領取。公會理事長何昱奇表示，12強冠軍戰運彩銷售約4億元，7成投注中華隊，顯見台灣球迷都很踴躍支持中華隊。尤其中華隊奪冠，「愛國球迷」獲得2倍賠率大贏，可說是有史以來最開心的一天。昨晚的冠軍賽，運彩公會為激勵球迷支持中華隊，祭出500份雞排大放送，今天下午5時許在運彩公會會館發送，球迷相當踴躍，時間未到已吸引長長排隊人龍，民眾領取雞排後，都跟著一起呼喊「中華隊加油、得金牌」等口號，場面相當熱鬧。公會理事長何昱奇表示，運彩公會本質是照顧體育，運彩盈餘就是給體育選手使用，公會長期舉辦祭品文活動，不管亞運、奧運或是亞錦賽，只要是中華隊出賽的都會舉辦送雞排等活動，期待中華隊繼續奪得好成績。何昱奇說，這次中華隊表現很亮眼，一開始連外媒都不看好中華隊，以首場與韓國之役為例，運彩投注6成是押韓國隊，在中華隊擊敗韓國隊後，投注中華隊的比例開始上升，昨天中華隊奪冠這場，運彩銷售4億元，其中有7成是支持中華隊，可見台灣球迷都非常踴躍支持中華隊。何昱奇說，中華隊賽前不被看好，賠率比較高是2倍，投注日本只有1.22.倍，所以昨晚是「愛國球迷」有史以來最開心的一天，因為以前投注中華隊，愛國的心，最後多是做公益，因為中華隊輸多贏少。此次中華隊打了九場贏六場，投注中華隊彩迷是贏多輸少，把以前輸的都贏回來，「莊家」總是要還的。據了解，台日之戰運彩雖然銷售達4億，但因投注中華隊有7成約2億8千萬，賠率均為2倍，彩迷整體可獲得5億6000萬元彩金，運彩公會這個「莊家」賠很大。民進黨籍台中市議員江肇國、黃守達與陳雅惠，也到場發雞排與民眾同樂。他們都表示，台灣隊這次比賽從一開始不被看好，到最後奪得冠軍，是令人感動的過程，用實力證明自己，也讓世界看見台灣。「台灣得金牌、我們吃雞排」陳姓市民排了一個多小時終於拿到雞排，很開心的說，平常有看職棒習慣，這次12強賽也有關注，原本沒預期可以得冠軍，最後見證奪冠，真的很感動。