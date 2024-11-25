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▲秉持「安心有保障」的「巧寓舍計」，以獨特美學與專業服務，並榮獲芬蘭 Arch Design 設計大獎金質獎的國際肯定，為消費帶來高品質居家規劃。（圖／歐德集團提供）

▲改裝後的「巧寓舍計」煥然一新，透過光影互動，讓空間傳遞出無形的溫度與質感。（圖／歐德集團提供）

▲巧寓舍計首創業界五成尾款驗收再付的服務，為消費者提供安心舒適居家體驗。（圖／歐德集團提供）

台灣家居業領導品牌歐德集團旗下的室內設計品牌—-巧寓舍計，喜迎成立五周年，近期以全新裝潢風貌亮相，為顧客帶來耳目一新的設計體驗。巧寓舍計開業以來，秉持「安心」、「有保障」的服務理念，透過「裝潢履約保證」為顧客提供信任基礎。五年來，服務近300位客戶實現理想的室內設計，以獨特的美學與專業服務深耕市場，更憑藉卓越作品榮獲芬蘭Arch Design設計大獎金質獎的國際肯定，為品牌增添新高度。此次巧寓舍計新裝的設計主軸聚焦於「光與影的變化」，設計團隊傾心打造，以光影為媒介重新詮釋空間層次。整體空間設計選用烤漆白為基底色調，搭配流線型的弧形結構，營造出柔和的曲線感，並巧妙應用大量玻璃材質，讓自然光線在空間中自由穿透，呈現出層次分明、流動優雅的光影美學。設計總監楊育樺表示：「設計的深度不僅只於視覺，更透過光影的互動，呈現通透感，讓空間傳遞出無形的溫度與質感。」歐德集團董事長陳國都表示：「巧寓舍計以穩健的步伐，持續拓展高端客戶市場，帶領品牌邁向新的巔峰。期許將來，成為如台北101般的象徵，屹立於業界，為顧客創造更美好的居家設計。」全新裝潢的巧寓舍計象徵邁向更高層次的設計里程，同時展現對室內設計美學的不懈追求。巧寓舍計設計總監分享2025年室內設計色彩趨勢，主要圍繞:自然、和諧與個人化這三大主題，越來越渴望在忙碌的生活中尋求一份寧靜與舒適，「鼠尾草色系」帶有霧灰質感、柔和的特性，適合臥室空間。自然療癒的色調，猶如茂密的森林與清澈的湖水，塑造出舒適而靜謐的力量。巧寓舍計堅持透明化流程，並提供領先業界的「五成尾款驗收再付」服務。未來也將持續為客戶創造安心舒適的居家生活，致力成為台灣消費者在室內設計上的首選夥伴。